Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Sydney Jordan

翻訳者：

VIは、アヤックスから加入する新戦力の移籍に関する具体的な計画について、さらに詳しい情報を得ている。

移籍情報
アヤックス
マルコスレオナルド
アル・ヒラル
エールディビジ

『Voetbal International』は、アヤックスがマルコス・レオナルドに関心を示している件について、さらなる情報を報じている。同サッカーメディアは、アヤックスがこのストライカーにすでに正式に接触したことを確認した。

日曜の早い段階では、ファブリツィオ・ロマーノ氏が、市場価値2000万のこのブラジル人選手をアヤックスがアル・ヒラルから獲得したいと報じていた。同移籍専門家によると、レオナルドのマネジメント側との話し合いもすでに始まっていたという。

VIによると、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフはすでにレオナルドと接触し、本人もアムステルダム移籍に前向きだという。

クラブとレオナルド側近は近日中に再協議予定だ。

23歳のエースストライカーは市場価値が高いものの、VIはそれを乗り越えられない問題とは見ていない。

クラブ親善試合
ボーフム crest
ボーフム
BOC
アヤックス crest
アヤックス
AJX

レンタルと完全移籍の両方が検討されているが、完全移籍ならレオナルドは大幅な減額を容認する必要がある。アムステルダムでの報酬はサウジアラビアには及ばないからだ、とアヤックス担当のティム・ファン・ドゥイン氏は指摘する。

アヤックスはFW補強を急ぐ。ウェグホルストがトゥウェンテへ移籍し、ドルベルグの退団も否定しない。ただし、ミッティランとの交渉は、同クラブがフランクリノを放出してから具体化する。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー