『Voetbal International』は、アヤックスがマルコス・レオナルドに関心を示している件について、さらなる情報を報じている。同サッカーメディアは、アヤックスがこのストライカーにすでに正式に接触したことを確認した。

日曜の早い段階では、ファブリツィオ・ロマーノ氏が、市場価値2000万のこのブラジル人選手をアヤックスがアル・ヒラルから獲得したいと報じていた。同移籍専門家によると、レオナルドのマネジメント側との話し合いもすでに始まっていたという。

VIによると、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフはすでにレオナルドと接触し、本人もアムステルダム移籍に前向きだという。

クラブとレオナルド側近は近日中に再協議予定だ。

23歳のエースストライカーは市場価値が高いものの、VIはそれを乗り越えられない問題とは見ていない。

レンタルと完全移籍の両方が検討されているが、完全移籍ならレオナルドは大幅な減額を容認する必要がある。アムステルダムでの報酬はサウジアラビアには及ばないからだ、とアヤックス担当のティム・ファン・ドゥイン氏は指摘する。

アヤックスはFW補強を急ぐ。ウェグホルストがトゥウェンテへ移籍し、ドルベルグの退団も否定しない。ただし、ミッティランとの交渉は、同クラブがフランクリノを放出してから具体化する。