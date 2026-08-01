スペイン紙『AS』によると、パブリディスは、第一希望のストライカーであるフリアン・アルバレス獲得が実現しなかった場合に備え、バルセロナのスポーツディレクター、デコが注視している代替候補のリストに入っている。

カタルーニャ勢はこのアルゼンチン代表を何としても獲得したい考えで、アルバレスもアトレティコ・マドリーを離れてカンプ・ノウへ向かう意思があるとみられている。ただし、アトレティコは現時点でこのFWの売却を考えておらず、すでにバルセロナからの1億ユーロのオファーを拒否したという。 さらに最近では、アトレティコがバルセロナについてFIFAに苦情を申し立てたとも伝えられている。背景にあるのは、ロヒブランコス側が不適切とみなすバルセロナによるアルバレスへの接触だ。26歳の同選手はマドリーと2030年まで契約を残している。

今後数週間でアルバレスを獲得できなければ、バルセロナは退団したセンターフォワード、ロベルト・レヴァンドフスキ（現シカゴ・ファイアー）の後継者探しで方針転換を迫られることになる。そこで浮上する可能性があるのがパブリディスだ。『AS 』によれば、アルバレス獲得失敗時には、バルセロナ首脳陣にとって最優先級の代替案の1人となるようだ。

ヴァンゲリス・パブリディス：かつてはボーフムとドルトムントII、次はバルセロナ？

2024年にAZアルクマールからリスボンへ移籍したパブリディスは、ベンフィカで安定して高い得点率を記録し、さらに大きなクラブの関心を引く存在となった。昨季は全公式戦53試合で30得点6アシストを記録。だが、バルセロナがとりわけ記憶しているであろうのは、27歳の同選手が2024-25シーズンに見せた圧巻のパフォーマンスだろう。当時、パブリディスはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで行われたバルセロナ戦で、ベンフィカが4-5で敗れた一戦にもかかわらず、前半30分のうちにハットトリックを達成していた。





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一方で、パブリディスが“欧州最高峰の舞台”までたどり着く道のりは決して平坦ではなかった。ブンデスリーガのプロになる夢を抱き、16歳のときに母国ギリシャを離れてVfLボーフムの下部組織へ加わった。 その後、トップチームでのブレイクを果たせなかったため、まずはボルシア・ドルトムントのセカンドチームへ、その後はオランダのヴィレムIIへレンタル移籍。エールディビジでパブリディスの才能は本格的に開花し、ヴィレムIIが完全移籍で獲得すると、好パフォーマンスによってアルクマール移籍を勝ち取った。2021年当時、アルクマールは現在から見ればわずか250万ユーロの移籍金でこのギリシャ代表を獲得している。

ヴァンゲリス・パブリディス、つい最近ベンフィカで4得点

もし今後バルセロナがパブリディス獲得へ具体的に動いたとしても、『AS』によれば、ベンフィカからこの点取り屋を引き抜くのは決して簡単ではない。パブリディスはポルトガルの強豪と2029年まで契約を残しており、リスボンでは原則としてギリシャ人FWを売却したくない考えだという。

それほどまでに、パブリディスは新指揮官マルコ・シウバ率いるチームにとって重要な存在だ。シウバはこの夏、ジョゼ・モウリーニョ（現レアル・マドリー）の後任として就任した。パブリディスの重要性は、木曜日の一戦でも改めて証明された。ヨーロッパリーグ予選2回戦第2戦のザンクト・ガレン戦で、ベンフィカが5-0で勝利した試合で最初の4ゴールをすべて記録したのだ。1週間前にスイスで行われた第1戦を1-2で落としていたベンフィカは、パブリディスの活躍によって逆転で予選3回戦進出を決めた。次の相手はスコットランドのハート・オブ・ミドロシアンとなる。