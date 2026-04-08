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3.リーガ
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翻訳者：

VfBシュトゥットガルトII対SSVウルムの試合、本日フリーTVでの放送・配信情報：水曜日の3.リーガはどのチャンネルでテレビ放送・ライブ配信されるのか？

3.リーガ
VfB Stuttgart II 対 Ulm
VfB Stuttgart II
Ulm

今週は3連戦が行われる中、水曜日に3.リーガでVfBシュトゥットガルトIIとSSVウルムの対戦が行われます。SPOXでは、テレビ放送やライブストリームに関する情報をすべてお伝えします。

VfBシュトゥットガルトIIは、本日4月8日（水）19時よりSSVウルムを迎え撃つ。試合はヴァルダウのGAZiスタジアムで行われる。

MagentaSportここでライブ視聴

SPOXは本記事で、本日の試合をテレビやライブストリームで視聴する方法をご紹介します

VfBシュトゥットガルトII対SSVウルムの今日の試合をMagentaまたは無料テレビでライブ視聴：水曜日の3.リーガ（3部リーグ）の試合をテレビやライブストリームで放送するのはどこ？

無料放送での中継を期待していた方は、残念ながらがっかりすることになるでしょう。公共放送局は第32節の試合を一切放送せず、したがってVfB II対ウルムの対戦も放送されません。

その代わり、MagentaSportが救いの手を差し伸べます。この有料テレビ局は、複数試合の同時中継と1試合の単独中継を提供します。また、両チームのファンラジオも代替手段となります。

今週のトピック：VfBシュトゥットガルトIIでは何が起きていたのか？

先週末、VfBシュトゥットガルトのセカンドチームは、残留に向けて大きな一歩を踏み出した。直接のライバルであるSSVヤーン・レーゲンスブルクを相手に、3対1で勝利を収めた。得点はノア・ダーヴィッチと、2得点を挙げたアブデネゴ・ナンキシが記録した。 

3.リーガ
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
3.リーガ
ハンザロストック crest
ハンザロストック
HRO
Ulm crest
Ulm
UMF

今週のトピック：SSVウルムでは何が起きたのか？ 

一方、ウルムは昇格候補のフェルル相手に、見事な勝利を収めた。「スパッツェン」は、試合の勝者となったニクラス・ケレのおかげで1-0で勝利した。 

VfBシュトゥットガルトII 対 SSVウルム：キックオフ時間

crest
3.リーガ - 3.リーガ

VfBシュトゥットガルトII 対 SSVウルム：スタメン

VfB Stuttgart II vs Ulm スタメン

VfB Stuttgart IIHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-3

Home team crestUMF
1
フロリアン・ヘルシュテルン
29
D. Nothnagel
13
T. Koehler
24
C. Olivier
16
L. Meyer
17
アブデネゴ南岸
26
ユスティン・ディール
10
ニコラス・セッサ
8
S. Di Benedetto
31
ノア・ダルヴィク
27
M. Ouro-Tagba
39
C. Ortag
14
デニス・ドレッセル
18
L. Bazzoli
3
N. Vukancic
19
ジョナサン・マイアー
32
N. Koelle
20
ミルネスペピック
23
M. Brandt
11
D. Chessa
9
ルーカス・ロセル
43
レオン・デヤク

3-4-3

UMFAway team crest

VFB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • N. Willig

UMF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • P. Dotchev

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

VfBシュトゥットガルトII 対 SSVウルム：最近の調子

VFB
-直近成績

ゴールを許す
7/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

UMF
-直近成績

ゴールを許す
6/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

VfBシュトゥットガルトII 対 SSVウルム：直接対決の戦績

VFB

直近の 5 試合

UMF

1

Win

1

Draw

3

勝利

7

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

VfBシュトゥットガルトII 対 SSVウルム：順位表

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