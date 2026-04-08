VfBシュトゥットガルトII対SSVウルムの試合、本日フリーTVでの放送・配信情報：水曜日の3.リーガはどのチャンネルでテレビ放送・ライブ配信されるのか？

VfBシュトゥットガルトIIは、本日4月8日（水）19時よりSSVウルムを迎え撃つ。試合はヴァルダウのGAZiスタジアムで行われる。
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SPOXは本記事で、本日の試合をテレビやライブストリームで視聴する方法をご紹介します。
VfBシュトゥットガルトII対SSVウルムの今日の試合をMagentaまたは無料テレビでライブ視聴：水曜日の3.リーガ（3部リーグ）の試合をテレビやライブストリームで放送するのはどこ？
無料放送での中継を期待していた方は、残念ながらがっかりすることになるでしょう。公共放送局は第32節の試合を一切放送せず、したがってVfB II対ウルムの対戦も放送されません。
その代わり、MagentaSportが救いの手を差し伸べます。この有料テレビ局は、複数試合の同時中継と1試合の単独中継を提供します。また、両チームのファンラジオも代替手段となります。
今週のトピック：VfBシュトゥットガルトIIでは何が起きていたのか？
先週末、VfBシュトゥットガルトのセカンドチームは、残留に向けて大きな一歩を踏み出した。直接のライバルであるSSVヤーン・レーゲンスブルクを相手に、3対1で勝利を収めた。得点はノア・ダーヴィッチと、2得点を挙げたアブデネゴ・ナンキシが記録した。
今週のトピック：SSVウルムでは何が起きたのか？
一方、ウルムは昇格候補のフェルル相手に、見事な勝利を収めた。「スパッツェン」は、試合の勝者となったニクラス・ケレのおかげで1-0で勝利した。