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VfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ヘーネス監督は、マンチェスター・ユナイテッドが「影の監督候補」として挙げるリストの上位に入っているようだ。

英紙 インディペンデントによると、現監督マイケル・キャリックの立場が揺らぐなか、後任候補を探しているオールド・トラッフォードの首脳陣は、ヘーネスを非常に高く評価しているという。

ただし同紙は、ヘーネスをシュトゥットガルトから引き抜くには、相当な（金銭的）負担が必要になるとも指摘する。44歳のヘーネスは、2023年春に残留争いの渦中にあったVfBの指揮を執り、現在はシュヴァーベンのクラブで2度目のチャンピオンズリーグを戦っている。シュトゥットガルトとの契約は2028年まで残っており、ユナイテッドが迎え入れるには高額の補償金が必要になる可能性がある。

春にはレアル・マドリーもセバスティアン・ヘーネスに関心か

バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネスの甥であるヘーネスは、VfBでの卓越した仕事ぶりから、これまでも欧州のトップクラブとの関連がたびたび報じられてきた。春にはレアル・マドリーも関心を示していたとされる。ただ当時、レアルをめぐる憶測についてヘーネスは「それほど気にはならない」と語り、ほとんど意に介していない様子だった。

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その約1年前には、ボルシア・ドルトムントやRBライプツィヒといったドイツの有力クラブからの関心が取り沙汰された直後に、シュトゥットガルトとの新契約に署名した。かつてユース選手としてプレーした同クラブで、本人は非常に居心地の良さを感じている。

Getty Images

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一方、ユナイテッドはまたしても波乱のシーズンを送っている。キャリックは年初に解任されたルベン・アモリムの後を継ぎ、当初は極めて好調で、レッドデビルズをチャンピオンズリーグ出場に導いた。しかし今季、マンチェスターの赤い側は再び深刻な不振に陥っており、キャリックの立場は今や危うくなっている。

ローマ戦で逆転勝利も、キャリックはマンチェスター・ユナイテッドを去るのか？

週半ばのチャンピオンズリーグ、ローマ戦での安堵をもたらす3-2の勝利を前に解任されていてもおかしくなかった。ただ、インディペンデントによれば、ユナイテッドの首脳陣は適任で、かつ招聘可能な後任が誰なのか、判断を決めかねているという。

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ニューカッスルの元監督エディ・ハウは、一時考えられていたほど高く評価されているわけではなく、ドイツ代表の元監督ユリアン・ナーゲルスマンについても、適任かどうかを疑問視する声が内部にあるという。現在ブライトン＆ホーヴ・アルビオンで好成績を収めているファビアン・ヒュルツェラーも同様で、招聘に必要とみられる非常に高額な補償金も問題になる。

驚異的な追い上げの末につかんだローマ戦の勝利が、オールド・トラッフォードでのキャリックの将来に長期的な影響を与えるかは、まだ分からない。そのためには、プレミアリーグでも大きな成果が必要だ。ユナイテッドは日曜日にアストン・ヴィラと対戦する。9試合を終え、キャリック率いるチームは降格圏のすぐ上、17位に位置している。