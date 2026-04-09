VfBシュトゥットガルトの放送情報：VfBの試合を生中継するテレビ局やライブストリームは？

今シーズン、VfBシュトゥットガルトはブンデスリーガ、DFBポカール、ヨーロッパリーグに出場します。すべての試合をライブで観るには複数の配信サービスへの登録が必要です。

ここでは、VfBシュトゥットガルトの試合が生中継される放送局をご紹介します。

VfBシュトゥットガルトの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

ブンデスリーガ、ヨーロッパリーグ、DFBポカールにおけるVfBシュトゥットガルトの試合をテレビやライブストリームで視聴する

2025/26シーズンから2028/29シーズンまでの新放映権契約が開始され、Skyはブンデスリーガ・カンファレンスを放送しなくなりました。土曜のカンファレンスはDAZNが担当し、日曜の試合も引き続きDAZNで視聴できます。

ただし、Skyは依然として最も重要な視聴先であり、金曜夜の試合、土曜午後の全試合（単発放送）、そして土曜夜の注目カードを放送します。また、WOWやSkyGoアプリを通じて、VfBの試合をライブストリーミングで視聴することも可能です。

無料ではSAT.1が開幕戦、第15節・第16節金曜夜試合、および両プレーオフをライブ中継します。

IMAGO / Eibner

VfBシュトゥットガルトのヨーロッパリーグ観戦ならRTLで無料放送。各節、ドイツ勢の試合1試合をRTLまたはNitroが生中継します。

RTL+のライブストリームでは、各節の厳選されたトップマッチを単発またはマルチビューで視聴できます。

DFBポカール（ドイツカップ）の全試合はSkyが生中継。さらにARDとZDFも各ラウンドで選りすぐりの試合を無料放送します。

Getty Images

VfBシュトゥットガルトの放送情報は以下。VfBの試合を生中継する局やライブストリームは？ SPOXのライブティッカーも利用できます。

試合を見逃しても、ハイライトは当サイトのライブ速報でチェックしてください。

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