Skyの報道によると、ハル・シティは現在、ヴァグノマン獲得に向けて集中的に動いているという。プレミアリーグ昇格組は、移籍金のオファーを550万ユーロから650万ユーロに引き上げたとされる。さらに、VfBはこの25歳の選手に関する移籍権の50％を保持し、将来的な移籍が実現した場合にはその利益を得られる可能性があるようだ。

ただし、イングランド行きについてVfBから現時点でゴーサインは出ていない。また、ヴァグノマンとハルの間でもまだ合意には至っておらず、Skyによると交渉は続いているという。この移籍が成立した場合、プレミアリーグで4年契約、2030年までの契約がこのドイツ代表通算2試合の選手に提示される見込みだ。移籍市場が閉まるのは火曜夜で、それまでまだ時間は残されている。

ヴァグノマンは今夏、もともとVfBで売却候補とみなされていた。だが先週、 Bildは、シュヴァーベンがニコラス・ナルテイの負傷離脱を受け、サイドバックの同選手を何としても残留させたいと考えていると報じていた。ヴァグノマンの契約は2028年までとなっている。

ヨシャ・ヴァグノマンのVfBシュトゥットガルトでのシーズン開幕はどうだったのか？

ハンブルク生まれの同選手は、始まったばかりの今季の公式戦2試合ともに先発出場。先週金曜のブンデスリーガ開幕節、FCバイエルン相手の1-5敗戦では、わずか数分の間に奇妙な2得点を記録した。まず52分に一時1-1となるゴールを決めると、その直後には自陣ゴールにボールを入れ、オウンゴールでシュトゥットガルト側から見て1-3とした（57分）。

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ヴァグノマンは2022年にHSVからVfBへ移籍し、シュトゥットガルトではここまで公式戦通算126試合に出場（10得点、14アシスト）している。ハルの3-4-2-1システムでは、右ウイングバックの主なライバルは主将ルーウィー・コイルとなる。昇格組は新たなプレミアリーグシーズンの初戦で、マンチェスター・ユナイテッド相手にホームで2-0の驚きの勝利を収めると、前週末には同じ昇格組のコヴェントリー・シティ相手にアウェーで1-0勝利を挙げた。目標とする残留に向けた最初の勝ち点6は、すでに手にしていることになる。

DFBチームでは、ヴァグノマンはこれまで2試合に出場している。代表デビューは2023年3月、ベルギーとの親善試合で2-3と敗れた一戦だった。その後は3年間招集から遠ざかっていたが、今年3月に当時の代表監督ユリアン・ナーゲルスマンが、スイス戦とガーナ戦の親善試合に向けてシュトゥットガルト所属の同選手をサプライズ招集。アフリカ勢相手の2-1勝利では、約1時間後に途中出場した。その後、W杯メンバー入りは果たせなかったが、ナーゲルスマンの後任ユルゲン・クロップの下で、ヴァグノマンは新たなチャンスを期待している。