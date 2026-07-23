20歳のGKは火曜日のトレーニング中に太ももの筋肉を負傷し、少なくとも9月の代表ウィークによる中断期間まではシュトゥットガルトで欠場することになった。守護神に加え、攻撃的な選手ユスティン・ディールも太もも前部を負傷。こちらも離脱となる。

「デニスとユスティンがシーズン序盤に起用できないことは、現時点ではっきりしている。これは間違いなく悪いニュースだ」と、シュトゥットガルトのスポーツ部門取締役ファビアン・ヴォールゲムートは、負傷による痛手について懸念を示した。

とりわけザイメンの離脱は大きな痛手だ。この重要なポジションで確固たる構想に入っていたからだ。 アレクサンダー・ニューベルのベシクタシュ移籍後、昨季にSCパーダーボルン07のブンデスリーガ昇格に大きく貢献したザイメンは、新たな正GKとして今季を迎えるはずだった。

VfBシュトゥットガルトはデニス・ザイメンの離脱にどう対応するのか？

「来季に向けたGKポジションの陣容計画は、周知の通りほぼ完了していた。デニスがいなくてもGK陣には多くのクオリティーがあるが、それでも今後数日のうちに、再び移籍市場で動くべきかどうかを検討しなければならない」と、ヴォールゲムートは続けた。

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公に含みを持たせてはいるものの、ブンデスリーガのクラブ首脳陣は 『Sky Sport』の情報によれば、内部ではすでに決断を下している。ひとまず外部から代役を補強する予定はないという。VfBの経営陣は今後数週間の回復経過を見守り、その後に補強の必要性を改めて評価したい考えだ。

そのため、新シーズン最初の公式戦ではファビアン・ブレドロウがゴールマウスに立つことになる。シュトゥットガルトのクラブ首脳陣は、このGKに全面的な信頼を寄せており、当面は負傷離脱したザイメンの穴を埋める役割を託す。