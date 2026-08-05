少なくともチームメートのデニズ・ウンダフの言葉を信じるなら、そうではないようだ。「心配する必要はない。彼がここにいないのは、他クラブにいるからではない。それは僕が許さなかった」と、シュツットガルト空港でのレヴェリングの写真について質問を受けたウンダフのコメントを、『Bild 』が水曜日に伝えている。

レヴェリングは現在、しつこい感染症のためキーム湖で行われているシュツットガルトのトレーニングキャンプを欠席しており、義務的なフィジカルテストの一部もこなすことができなかった。先週土曜日のパリFCとのテストマッチにも帯同しておらず、『Bild』によれば、その時点でも状態はまだ改善していなかったという。

そんな中、火曜日にはインスタグラムに1枚の画像が登場。そこには、レヴェリングがロンドン行きのフライトのチェックインをしていることを示唆する内容が写っており、「どのクラブだろう？」という問いが添えられていた。3つの選択肢として挙がっていたのは、チェルシー、トッテナム、アーセナルだ。

ジェイミー・レヴェリングはVfBシュツットガルトで、もはや非売品ではないとも

『Bild』は、この写真は本物」だと報じている。ただし、ドイツ代表選手の電撃退団の可能性とは関係がないという。最近では複数のビッグクラブがレヴェリングに関心を示していたものの、クラブ関係者は『ビルト』に対し、レヴェリング本人はシュツットガルト残留を望んでおり、クラブもこのアタッカーを戦力としてしっかり計算していると認めたようだ。

しかし一方で、最近になって『kicker』はこれに反する見解を示し、適切なオファーがあればレヴェリングは十分に売却候補になり得ると報じた。それによれば、AFCボーンマスからのオファーがすでにシュヴァーベン側に届いていたものの、魅力に乏しい」と見なされたという。『Sky』は、レヴェリングに対するシュツットガルト首脳陣の下限額を5000万ユーロと見積もっていた。

レヴェリングが実際にどこへ向かっていたのかは、現時点でも明らかになっていない。ただ、その移動には私的な理由があるとみられている。そして25歳の同選手は月曜日に、シュツットガルトで残りのフィジカルテストを受ける見込みだ。