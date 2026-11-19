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カナダ代表ヨヴァン・イヴァニシェヴィッチの獲得報道が、現在VfBシュトゥットガルトを巡る話題の中心となっている。

まず、ボスニア・ヘルツェゴビナのオンラインメディアMeridian Sportが、シュトゥットガルトとボスニア1部のFKサラエボは、イヴァニシェヴィッチのVfB移籍ですでに合意に達したと報じた。

報道によれば、シュトゥットガルトがセンターバックの移籍金として支払う額は300万ユーロ。実現すれば、イヴァニシェヴィッチはサラエボの歴代最高額に並ぶ売却選手となる。ボスニア王者に5度輝いた同クラブがこれまでに同額を得たのは、1月にサラエボからスペインのラシン・サンタンデールへ300万ユーロで移籍したジョージア代表ギオルギ・グリアシヴィリの売却時だけだ。

ヨヴァン・イヴァニシェヴィッチはVfBシュトゥットガルトに移籍するのか？

しかし、Stuttgarter Nachrichten によれば、イヴァニシェヴィッチがサラエボの歴代移籍金ランキングでグリアシヴィリに並ぶことはないという。同紙は、すでにまとまったとされる移籍そのものが実現しないと報じている。噂には「根拠がない」とし、VfBはイヴァニシェヴィッチを獲得しないとしている。

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クロアチアにルーツを持つ21歳のイヴァニシェヴィッチは、カナダで生まれ育った。2023年、18歳の時にMLSクラブのトロントFCのアカデミーからクロアチア1部のNKイストラへ移籍。しかし、定位置をつかめず、2025年の前半はイタリアのボローニャFCのU-20チームで実戦経験を積んだ。

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その後もイストラではベンチに座ることが多かったため、2026年2月にまず期限付き移籍でサラエボに加入。すぐにレギュラーとなり、昨夏にはわずか15万ユーロの移籍金で完全移籍した。イヴァニシェヴィッチの契約は2028年までで、今季はここまで公式戦通算12試合に出場している。

IMAGO

サラエボでの順調な成長が評価され、カナダ代表のジェシー・マーシュ監督は9月、21歳のイヴァニシェヴィッチを初めてA代表に招集した。チリ戦（1-0）とペルー戦（2-0）の親善試合で、さっそく代表初出場から2試合を経験した。

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マーシュ監督、VfB加入候補とされたイヴァニシェヴィッチを特別に称賛

「彼にとって良い1週間だった。本当に良い1週間だ。特にこの2カ月、彼を注意深く見てきて、我々が重視する資質を多く備えていると分かった。アグレッシブで、攻撃的にプレーし、ボールを持つことを好み、積極的にプレーに関わろうとする」。マーシュ監督はその後、イヴァニシェヴィッチを特別に称賛した。また、直近のCONCACAFネーションズリーグ準々決勝、グアテマラとの2試合（3-2、4-1）にも招集し、第1戦で代表3試合目の出場機会を与えた。

一方、VfBのセンターバック陣は現状、十分な層の厚さがある。 ドイツ代表に選ばれたばかりのフィン・イェルチュ 、ジェフ・シャボー、ラモン・ヘンドリクス、ルカ・ジャケスという実力ある4人がそろい、さらに控えにはアミーン・アル＝ダヒルとダン＝アクセル・ザガドゥもいる。

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ただ、その陣容は早ければ冬にも縮小する可能性がある。kickerによれば、シュトゥットガルトは1月に移籍による収入を必要としている。退団候補にはヘンドリクスやアル＝ダヒルが挙がる。一方、シャボーの契約は2028年に満了するため、来夏には売却が検討される可能性もある。そして、シュトゥットガルトのセンターバックで最も高い将来性を持つとされるイェルチュには、 レアル・マドリーやバルセロナといった欧州の強豪クラブが関心を寄せているという 。