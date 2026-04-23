VfBシュトゥットガルトが延長戦の末に劇的勝利。決勝ではバイエルン・ミュンヘンと対戦する。

VfBシュトゥットガルトは木曜夜、DFBポカール準決勝でSCフライブルクと対戦。90分は1－1だった。延長も119分、途中出場のティアゴ・トマスが決勝弾。2－1で決勝進出を決めた。 シュトゥットガルトは5月23日、ベルリンの決勝でバイエルン・ミュンヘンと対戦する。

序盤のオープンな攻防の後、フライブルクがペースを握る。ペナルティエリアでニュベルに阻まれたエゲシュタインだったが、直後にギンターのCKをヘディングで折り返し、再びエゲシュタインが頭で決めて0-1。

シュトゥットガルトは動じず同点狙い。前半終了間際に3度の好機を作るも、デミロヴィッチのシュートは枠外、レウェリングのシュートはポストをかすめ、マタノヴィッチがブロックした。

後半も流れは変わらず、シュトゥットガルトが圧力をかけ続けた。60分にはスティラーの同点弾が生まれたが、デミロヴィッチのオフサイドで取り消された。

終盤、フライブルクはマタノヴィッチと鈴木悠人のシュートで追加点を狙うも、シュトゥットガルト守備が阻んだ。直後のカウンターでシュトゥットガルトが同点に。エル・カヌスからウンダフへパスが通り、ファーサイドへ沈めた。1－1。

同点弾後、シュトゥットガルトは試合を支配し、2-1は時間の問題と思われた。しかし運が味方せず、ギンターのクロスはポストを叩き、ウンダフのシュートはわずかに枠を外れた。さらにフライブルクのGKミュラーがフューリッヒのカーブを好守で止めた。

延長開始早々、ルーカス・ヘーラーがジェフ・シャボットをかわし1-2のゴールを決めたかに見えた。 しかし、ボールがヘーラーの足から離れた瞬間、主審が笛を吹き、VAR介入は不可能に。リプレイではわずかな肩への接触だった。

直後、抜け出したフューリッヒのシュートはポストを叩き、エル・カンヌスの一撃もミュラーが好守。PK戦が目前に迫った延長終了1分前、シュトゥットガルトが待望の追加点を奪う。 途中出場のトマスが右クロスをニアに流し込み2-1。