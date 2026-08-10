Bildの報道によると、RBライプツィヒは21歳のストライカーを巡る争奪戦に急きょ参戦したものの、そのアプローチは実を結ばなかった。ライプツィヒは本来、TSGホッフェンハイムのフィスニク・アスラニを攻撃陣の補強に考えていた。両クラブはすでに移籍金2500万ユーロで合意していたが、アスラニは金曜日にメディカルチェックを通過できなかった。

ただ、その時点でペイチノビッチのヴォルフスブルクからシュツットガルトへの移籍は、もはや覆らない状況となっていた。 ヴォルフスブルクのGMディーター・ヘッキングは土曜日、1.FCカイザースラウテルンとの2部リーグ開幕戦で0-0の引き分けに終わった試合の傍らで、次のように認めた。「我々はあるクラブと合意に達している」

Bildによると、ペイチノビッチは移籍金2500万ユーロでシュツットガルトへ移籍し、ボーナスは設定されていないという。ペイチノビッチは今後、年間250万ユーロを受け取る見込みだ。契約は2031年までで、契約解除条項は含まれていない。ペイチノビッチはすでに日曜日にシュツットガルト入りしたとみられ、月曜日にメディカルチェックを受ける予定となっている。ライプツィヒに加え、FCポルトも獲得を目指したが実現しなかった。

ペイチノビッチ、ヴォルフスブルクの数少ない希望の光の一人

ペイチノビッチは、ヴォルフスブルクがクラブ史上初めて2.ブンデスリーガ降格に終わった昨季、数少ない明るい材料の一人だった。公式戦34試合で12得点を記録した。契約は2029年まで残っていたはずだった。

ミュンヘン生まれの同選手は、2022年夏に125万ユーロという比較的低額の移籍金でFCアウクスブルクからVfLに加入した。当時2部クラブだったフォルトゥナ・デュッセルドルフへのレンタル移籍を経て、ペイチノビッチは昨季についにブレークを果たした。