スペイン紙asの報道によると、VfBシュトゥットガルトのこのDFは、レアルの幹部がリストアップしている候補の1人だという。

新たなセンターバック探しは決して急務ではないとされる。というのも、ジョゼ・モウリーニョ監督のもとには現在、イブラヒマ・コナテ、ディーン・ハイセン、アントニオ・リュディガー、エデル・ミリトン、ラウール・アセンシオという5人の名のある中央守備の選手がすでに揃っているからだ。

ただ、asは、ミリトンがたびたび負傷の問題に悩まされている点を指摘している。ブラジル代表DFは筋肉の負傷により今季ここまで1試合も出場しておらず、復帰は11月初旬までずれ込む見通しだ。さらに、リュディガーがいつまでレアルのユニフォームを着るのかも不透明だ。

フィン・イェルチュが後継候補に？ アントニオ・リュディガーはレアル・マドリーにいつまで残るのか

9月初旬にドイツ代表でのキャリア終了を発表した元ドイツ代表選手の契約は、2027年までとなっている。リュディガーが来夏以降もマドリーに残るかどうかは不透明だ。もし退団となれば、将来性豊かな代役を確保するのは理にかなっている。そうなった場合、レアルはイェルチュ獲得に本腰を入れるのだろうか。

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20歳のイェルチュには間違いなく多額の資金が必要になるだろう。シュトゥットガルトとの契約は2030年まで残っている。イェルチュは2025年初め、移籍金950万ユーロで2部の1. FCニュルンベルクからVfBへ加入し、シュヴァーベンで定位置をつかんだ。今季はここまでの公式戦6試合すべてでセバスティアン・ヘーネス監督の先発に名を連ね、概ね好印象を残している。

その活躍への報酬として、イェルチュはドイツA代表に初招集された。新指揮官ユルゲン・クロップは、2023年のU-17ワールドカップと欧州選手権を制したこの選手を、自身にとって2回目の招集メンバーに選出。チームは10月1日にセルビアと、10月4日にはギリシャでネーションズリーグを戦う。イェルチュにとっては代表デビューの可能性もあり、それが実現すれば市場価値はさらに高まることになりそうだ。