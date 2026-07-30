Bildの報道によると、ペイチノビッチ獲得を巡る争奪戦にFCポルトが参戦している。ポルトガル王者はすでにヴォルフスブルクに最初のオファーを提示したという。しかし、提示額の2300万ユーロは2部クラブにとって不十分で、VfLは即座に拒否したとされている。

それでもポルトはそう簡単には意気消沈せず、引き続きペイチノビッチ獲得を目指しているようだ。近いうちにポルトガルから2度目のオファーがヴォルフスブルクに届く可能性は十分にある。ヴォルフスブルクは21歳の同選手に少なくとも2500万ユーロを求めているとみられ、ニーダーザクセンのクラブとの契約は2029年まで有効となっている。

このVfLの要求額には、VfBシュツットガルトも最近すでに跳ね返されていた。ペイチノビッチはシュヴァーベンの絶対的な補強候補と見なされており、エルメディン・デミロヴィッチの去就とは無関係に獲得を目指しているようだ。ボスニア代表FWを巡っては最近、Skyが、フェネルバフチェやユヴェントス・トリノなどから関心を寄せられているとみられるデミロヴィッチについて、VfBのセバスティアン・ヘーネス監督が売却に前向きだと報じ、騒動になっていた。

ペイチノビッチ移籍ならデミロヴィッチはどうなる？ 移籍を巡る話題がVfBシュツットガルトで波紋

「そこで一部語られていたことには困惑したし、正直に言って腹も立った」と、ヘーネス監督はその後まもなくBildで報道を批判。そのうえで、デミロヴィッチを引き留めたい意向を明確にした。「私の目標は常にVfBに最高の選手たちをそろえることだ。そしてメドはその中の一人だ」





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したがって、シュツットガルトにとってFW陣は急務というわけではない。デミロヴィッチと、とりわけデニズ・ウンダフという2人のハイレベルな主力がすでにそろっている。挑戦者役としては1月にジェレミー・アレバロを獲得済みだが、このエクアドル人は加入後最初の半年でまだ順応の時間を要した。また、パルチザン・ベオグラードとブレーメンへのレンタルからひとまず戻ってきたヨヴァン・ミロシェヴィッチという4人目のセンターフォワードも現在は在籍しているが、このセルビア人はむしろ放出される可能性が高いようだ。

もしペイチノビッチが加入すれば、シュツットガルトは来たるチャンピオンズリーグのシーズンに向けて、9番のポジションで厚みのある陣容を整えることになる。VfBは最近、ドイツU-21代表の同選手に対して総額1800万ユーロのパッケージをヴォルフスブルクに提示したとされるが、成功には至らなかった。そこにポルトという名のあるライバルが参戦したことで、ヴォルフスブルクが2500万ユーロという要求額を引き下げる可能性はさらに低くなった。Bildによれば、VfBはまず移籍金2200万ユーロを提示する計画だというが、おそらくそれでもまだ足りない。

ジェナン・ペイチノビッチはVfBシュツットガルト移籍を最も望んでいるようだ

昨季ブンデスリーガ4位だったチームにとって追い風となるのは、ヴォルフスブルクの降格を受けてクラブを離れたい一方で、ドイツには残りたいと考えているペイチノビッチにとって、依然としてシュツットガルトが第一希望の行き先とみられていることだ。チャンピオンズリーグでプレーできるというスポーツ面での展望はVfBにあり、さらにシュヴァーベンの大都市に移れば、故郷ミュンヘンにも再び近くなる。まずはバイエルンの下部組織でプレーし、12歳でアウクスブルクに移籍。2022年にFCAのU-19から最終的にヴォルフスブルクへ加わった。





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2024-25シーズンに当時2部クラブだったフォルトゥナ・デュッセルドルフへレンタル移籍し、そこで2度目の中足骨骨折を負った後、ペイチノビッチは昨季VfLでブレイクを果たした。全公式戦34試合で12得点を記録し、それによって他クラブの関心を集める存在となった。

ポルトに移籍した場合もペイチノビッチはチャンピオンズリーグでプレーすることになるが、日常的にはトップリーグでプレーすることにはならない。また、ポルトガル移籍となれば当然ながら故郷との近さも失われる。

ジェナン・ペイチノビッチ争奪戦のライバルに？ FCポルトはVfBシュツットガルトをピッチ上でも苦しめていた

ポルトはこの夏、9番のポジションを元ブンデスリーガFWアンドレ・シウバで補強済みで、同選手はエルチェCFから古巣へ復帰している。欧州の超一流クラブとの関連がたびたび取り沙汰されてきたポルトの攻撃の中心サム・アゲホワは、2月に前十字靭帯断裂を負い、復帰は10月末までずれ込む見通しだ。その役割は最近まで、昨季後半にニースからレンタルされていたテレム・モフィと、トルコ代表FWデニズ・ギュルが分担していたが、どちらも継続的に印象的な働きを見せることはできなかった。

一方でポルトは、昨季すでにピッチ上でそうしたように、今度は移籍市場でVfBに厄介事をもたらす可能性がある。ヨーロッパリーグのラウンド16で、彼らはシュツットガルトを敗退に追い込んだ。敵地での第1戦はモフィと逸材ロドリゴ・モラの得点によりポルトが2-1で制し、第2戦もポルトでVfBは数多くのチャンスを作りながら0-2で敗れて敗退した。ポルトガル勢はその後、準々決勝でノッティンガム・フォレストに敗れた（1-1、0-1）。