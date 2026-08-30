kickerの報道によると、エル・ハヌスのニューカッスル・ユナイテッド移籍は実現しない見通しだという。プレミアリーグのクラブとVfBのスター選手との間で合意に至る見込みは現時点ではないとされている。直近ではFoot Mercatoが、ニューカッスルはエル・ハヌスの獲得を検討していると報じていた。新監督マティアス・ヤイスレのプレースタイルに完璧に合うためだという。

kickerによれば、エル・ハヌスはその代わりに、イングランドのさらに大きなクラブから声がかかることに賭けていたという。2024/25シーズンにプレーした、現在は3部に転落したレスター・シティでの経験もあり、イングランド復帰は基本的に彼の頭の中にあったようだ。ただ、ニューカッスルは彼にとって十分に魅力的ではなかった可能性がある。

火曜日の夏の移籍市場閉幕までに、イングランドのビッグクラブのいずれかがエル・ハヌスに接触しない限り、22歳の彼は2026/27シーズンもシュトゥットガルトで過ごす見込みだ。VfBは昨年、まずレスターからエル・ハヌスをレンタルで獲得し、買い取り条件が満たされたことで、5月末に完全移籍での加入を正式発表していた。2030年まで契約を結んでいるモロッコ人選手に対し、シュヴァーベン勢は総額1800万ユーロの移籍金を支払った。

ビラル・エル・ハヌスはなぜVfBシュトゥットガルトで不穏要素になり得るのか？

チャンピオンズリーグの戦いによって過密日程となるシーズンに向け、選手層という観点では、エル・ハヌスの残留はシュトゥットガルトにとって間違いなく朗報だろう。ただし、エル・ハヌスは前季ブンデスリーガ4位チームにおける現在の立場に不満を抱いているとされており、移籍志向の背景にもそれがあったようだ。

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DFBポカールのハンザ・ロストック戦（4-0）での公式戦初戦でも、ブンデスリーガ開幕のバイエルン・ミュンヘン戦（1-5）でも、エル・ハヌスは長い時間ベンチに座り、それぞれ終盤になってから途中出場した。ティアゴ・トマスがセバスティアン・ヘーネス監督の優先起用を受けた形だ。昨季終盤の試合も、このモロッコ代表にとってはすでに不満の残るものとなっていた。というのも、DFBポカール決勝のバイエルン戦（0-3）でも途中出場にとどまっていたからだ。ブンデスリーガ第34節のフランクフルト戦（2-2）では出場機会すらなかった。

クリスマス直前までは、エル・ハヌスはVfBで大半の試合に先発し、好パフォーマンスを見せていた。しかし、1月末のアフリカ・カップからの帰還後、その攻撃的選手の状況は変化し、その後は先発とベンチを行き来するようになった。