VARを巡る議論を受け、厳しい結論「上位3チームへの判定は少し違う」

今節はPSV対scヘーレンフェーン（2-0）、フェイエノールト対AZ（2-0）、アヤックス対NEC（1-1）での審判の判定を巡り、議論が相次いだ。アルヘメーン・ダフブラット紙のコラムで、スヨルト・モッソウは伝統的な3強がエールディヴィジの他の15クラブとは異なる基準で判定されていると主張した。

審判部門の責任者レイモンド・ファン・メーネンは日曜朝、ESPNの番組「グッドモーニング・エールディヴィジ」に出演した。アヤックス、フェイエノールト、PSVの試合では審判の判定を巡って複数の議論が起きており、話すべきことは多かった。

「メックス・メールディンクは確かに接触を受けていた。それなのに、ダニー・マッケリーがAZにPKを与えたことを、VARは一体なぜ『明白な誤り』と判断したのか？」とモッソウは疑問を呈した。

「アヤックス対NECでは、ジョルティ・モキオとアブデラ・ウアザンのどちらにも、なぜレッドカードが出なかったのか？ そして、PSVのアルマンド・オビスポはscヘーレンフェーン戦で、なぜ2枚目のイエローカードを受けなかったのか？」

モッソウは、ファン・メーネンが多くの言葉を費やして自身の見解を説明しようとする姿を見た。「VAR導入から10年が経っても、これが避けられない副作用なのだ。このシステムは完全に公平だという幻想を与えるのがせいぜいで、不公平だという感覚をむしろ強めただけだ。どの判定もそのままでは終わらない。すべてが議論を呼ぶ」

「質問は鋭く、ファン・メーネンも懸命に応じた。しかし、日曜朝に語られなかったことが一つある。土曜夜の重要な事例では、ホームで戦う『3強』のクラブが毎回のように際どい判定で有利になっていた。それは偶然だったのだろうか？」とモッソウは続けた。その答えは、コラムニスト自身には分かっているようだ。

「オランダの上位に次ぐクラブ、中位クラブ、下位クラブの選手や監督なら、誰でも答えを知っているだろう。重要な五分五分の判定では、アヤックス、PSV、フェイエノールトは他のクラブとは少しだけ異なる基準で判定されることが多い。今週末もまた、それが示された。審判も人間なのだ。VARもそれを解決することはできていない」