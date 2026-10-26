モウリーニョによれば、同胞のジョアン・カンセロには間違いなくレッドカードが提示されるべきだった。カンセロは、ドリブルするレアル・マドリーのウイング、ヤン・ディオマンデを止めようとして失敗した際、足裏を見せた状態で相手のふくらはぎを蹴った。

「強敵を相手に、選手たちは大きな勝利を挙げた」とモウリーニョはReal Madrid TVで語った。「主審は素晴らしい試合運びを見せたが、VARは60分、試合全体に大きな影響を及ぼしかねない場面で熟睡していた。カンセロには明らかにレッドカードが出るべきだった！」

レアルの指揮官の主張に強く異を唱えるのは難しい。ディオマンデがマークにつくカンセロを振り切ると、カンセロの右足が一瞬、コートジボワール人選手のすねに乗った。ディオマンデはややバランスを崩したものの、そのまま走り続けた。ここで疑問となるのは、主審のフアン・マルティネス・ムヌエラがプレーを続行させた後、なぜVARが介入しなかったのかという点だ。著しく危険なファウルによる退場を支持する根拠は確かにある。ただし、判断が必ずしも明白だったわけではない。

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ワールドカップでのリオネル・メッシのファウルを想起

カンセロはボールをプレーしようとしたが、少し遅れた。判断は難しく、明白ではない。足裏を見せた状態でディオマンデのすねに接触した形、いわばすねの中ほどを踏みつけるような接触は、レッドカードを支持する材料となる。見た限りではプレーの勢いも強さも十分にあり、退場に値するように思える。しかし、ディオマンデを倒すほどの衝撃ではなかったとみて、VARがこれらの要素を疑問視した可能性もある。

この基準を明確に評価するのも難しい。レッドカードとするには3つの基準のうち2つを満たす必要があるが、ビデオ・アシスタント・レフェリーは2つ、あるいは3つすべてについて、介入するほどの確信を持てなかったのかもしれない。

この場面は、アルゼンチンのワールドカップ初戦、アルジェリア戦でのリオネル・メッシのファウルを思い起こさせた。大きな議論を呼んだ当時のプレーについて、元トップレフェリーのパトリック・イトリッヒはMagentaTVで、すべての判断基準とVARがたどり得る思考過程を分かりやすく説明していた。

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レアルのレジェンド、グティの見解は？

なお、モウリーニョの主張にはレアルのレジェンドも賛同した。配信サービスDAZNの解説者を務めるグティは、ビデオ審判がこの場面を確認すべきだったとの見方を示した。

レアルでリーグ優勝5回、チャンピオンズリーグ制覇3回を経験した元MF（49歳）は、「タックルの激しさ」から明らかに確認が必要な場面だったと考えている。そう伝えたのはDAZNだ。

「ビデオ審判が介入しなかったのは理解できない」とグティは語った。

この場面が大きな波紋を広げることはなさそうだ。モウリーニョも、チームが名誉の懸かった一戦を2-1で制したこともあり、事を荒立てるつもりはなかった。カンセロのファウルが起きた時点で、レアル・マドリーは1-0でリードしていた。アウェーのレアルはカンプ・ノウで残りの約30分を数的優位で戦う代わりに、その直後にラフィーニャに同点弾を許した。終了間際にキリアン・エンバペの決勝ゴールが生まれていなければ、モウリーニョがどう反応していたかは分からない。

結局、モウリーニョは「素晴らしい試合、素晴らしい勝利だ。選手たちはそれに値した」と語るにとどめた。

バルセロナで勝ち点3を獲得したレアルは、ラ・リーガの首位争いを再び大接戦に持ち込んだ。バルサは今季初黒星を喫した後も勝ち点27で首位を維持し、アトレティコが25、レアル・マドリーが24で続いている。