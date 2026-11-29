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ラ・リーガの一戦として日曜日に行われたデポルティボ・ラ・コルーニャ対バルセロナの試合で、物議を醸す判定があった。

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前半終了直前、バルセロナはオーバメヤンのハンドによるPKの可能性を訴えた。しかし主審は何の判定も下さず、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）も介入しなかった。

これについて、判定を専門に扱う『アルチーボVAR』は「VARはデポルティボ・ラ・コルーニャ対バルセロナ戦で責任から手を引いた」と指摘した。

さらに「オーバメヤンは腕を体のすぐ近くに置いていたが、ボールの進路に向けて明らかに広げた。これはPKだ」と続けた。

そして「ボールの軌道に向かって動いたハンドであり、したがって反則となるべきものだ」と説明している。

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ラ・リーガ第14節として日曜日の夜にリアソールで行われているこの一戦で、バルセロナはダニ・オルモがヘディングでチーム2点目を決め、2-1とデポルティボ・ラ・コルーニャをリードして前半を終えた。