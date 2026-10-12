レアル・マドリードは、2018-19シーズンにVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が正式導入されて以降、スペイン・ラ・リーガでVARによってゴールを取り消された回数が最も多いクラブとなっている。取り消されたゴールは42点に達し、2位に並ぶアトレティコ・マドリードとビジャレアル（各22点）を大きく上回っている。一方、バルセロナは19点で7位だった。

「ミステル・チップ」の愛称で知られるスペイン人のアレクシス・マルティン・タマヨが「X」のアカウントで公開した統計によると、レアル・マドリードはアトレティコ・マドリードとビジャレアルに20点差、宿敵バルセロナには23点差をつけてこのランキングの首位に立っている。この統計は、主審が当初ゴールと認めたものの、得点の過程での反則を理由にVARが介入して取り消されたゴールを集計したものだ。

ヴィニシウスとサリバの一件が数字を再び注目の的に

この統計が再び話題となったのは、レアル・マドリード対ビジャレアルの一戦だった。VARのレビューの結果、マドリードのゴールが取り消されたためだ。ブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオールがビジャレアルのDFナタン・サリバに対して反則を犯し、得点の数秒前に髪を引っ張っていたと判定された。このゴールが認められていれば、レアル・マドリードはこの試合で2点目を手にしていた。

ラ・マンチャ地域所属の主審イシドロ・ディアス・デ・メラは当初この反則に気づかずゴールを認めたが、ガリシア地域所属のVAR担当審判アレハンドロ・ムニス・ルイスが介入してレビューを要請。反則の存在を確認した主審は判定を覆し、ゴールを取り消した。

VAR導入以降、レアル・マドリードは42ゴールを取り消される

ラ・リーガで2018-19シーズンにVARが運用を開始して以降、ピッチ上の主審が当初認めたレアル・マドリードのゴールのうち42点が取り消されており、公開されたデータによると1シーズンあたり5点近いペースとなっている。

これらの数字は、この統計が前提とする仮定のシナリオに基づけば、VARの介入がないまま試合が進んでいた場合、この42ゴールはマドリードの得点として記録されていたことを示している。レアル・マドリードは他のクラブを明確に上回り、リストの首位に立っている。

2位にはアトレティコ・マドリードとビジャレアルが並び、それぞれ22点が取り消されている。これはレアル・マドリードの取り消しゴール数のおよそ半分にあたる。続く順位には各20点でセルタ・ビーゴ、レアル・ソシエダ、セビージャの3クラブが並んだ。

バルセロナは、この統計が対象とする期間にVARによって19ゴールを取り消され、7位となった。レアル・マドリードとの差は23点に達し、マドリードは伝統の宿敵に大差をつけてこのランキングの首位に立っている。

もしラ・リーガにVARがなかったら？

この統計は、2018年から2026年までの期間、スペイン・ラ・リーガの試合がVARなしで行われていた場合に何が起きていたかという仮定の構図を示している。それによると、レアル・マドリードは1シーズンあたり約4.6点の不正なゴールが認められる恩恵を受けていた一方、バルセロナは2.1点にとどまる。

同じ計算によれば、アトレティコ・マドリードとビジャレアルはそれぞれ1シーズンあたり約2.4点の不正なゴールが認められる恩恵を受け、セルタ・ビーゴ、レアル・ソシエダ、セビージャはいずれも2.2点となっていた。