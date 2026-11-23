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スペイン人審判のアレハンドロ・エルナンデス・エルナンデスが、バルセロナで再び物議の的となっている。ビジャレアル戦でのフェルミン・ロペスの退場がカタルーニャのクラブ内に怒りを呼んだ。とりわけこの一件は、ハンジ・フリック監督と選手たちが抗議した過去の判定を思い起こさせるものだった。

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スペイン紙『スポルト』によると、エルナンデス・エルナンデス主審はフリック体制下のバルセロナとすでに衝突していた。同紙は2024-2025シーズンのクラシコでの一件を振り返っている。当時、カタルーニャのクラブはラ・リーガ制覇に近づいていたが、その試合では大きな抗議を招く判定が下された。

バルセロナがレアル・マドリーを4-3でリードして迎えたアディショナルタイム、フェルミン・ロペスがボールを奪ってペナルティーエリアへ持ち上がり、右足で強烈なシュートをゴールに突き刺した。

しかし、主審はVARからの呼び出しを受けて映像を確認することになった。この対応はフェルミンとチームメイトの怒りを買った。とりわけ、その前のシーンではチュアメニのハンドの可能性があったにもかかわらず、バルセロナのPK要求が無視されていたからだ。

さらに、VARチェック中に「神に感謝」という言葉が聞こえたとの報道が広まり、抗議は一段と激しさを増した。VARルーム内で何が起きていたのかをめぐり、疑問の声が上がっている。

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バルセロナの選手たちは判定への不満を隠さず、フリック監督もビジャレアル戦後の記者会見で怒りをあらわにした。指揮官は、チームが過去にも同じ主審との間で判定をめぐる問題を抱えてきたと指摘している。

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騒動はピッチ上の判定だけにとどまらなかった。同紙によると、フェルミンは第4審判に「ふざけるな」と言い放ち、状況への怒りをぶつけたという。ただし同紙は、これを審判団への直接的な侮辱とは見なしていない。

また、フェルミンは退場処分を受けるとすぐにピッチを後にし、フリック監督は判定に猛抗議した。ドイツ人指揮官はこの抗議によってイエローカードを受けている。

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バルセロナは、フェルミンに2試合の出場停止処分が科されることを懸念している。そうなれば、ラ・リーガのデポルティーボ・アラベス戦とアトレティコ・マドリー戦に出場できなくなる可能性がある。

規律委員会は水曜日に裁定を下す見込みだ。カタルーニャのクラブは、処分に納得できない場合に不服申し立てを行う権利を留保している。

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この一件は、バルセロナとエルナンデス・エルナンデス主審の過去の確執からも、さらなる注目を集めている。同紙は、2016-2017シーズンのレアル・ベティス戦で物議を醸したジョルディ・アルバのゴールを改めて取り上げた。ゴールラインを越えたボールが得点と認められなかったもので、当時クラブの怒りを買った最も有名な誤審の一つとされている。