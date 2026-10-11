「ビデオアシスタントレフェリーが普段どんな仕事をしているのかは分からないが、今日は明らかに見ていなかったようだ」と、FSVマインツ05のセンターバックは語った。バイヤー・レバークーゼンのジャレル・クアンサーが決めた55分のゴールは、その前にFWパトリク・シックの手にボールが当たっており、彼にとっては「決定的なポイント」だったという。

ポッシュは、ヴェルクスエルフに3-4（2-2）でホーム敗戦を喫した後、「もちろん」反則になるプレーだったと話した。その上で「もう一度見直さないといけないけれど、聞いた限りでは、彼はそのボールを非常に有利な形で自分のものにしている。あれがハンドでないなら、何がハンドなのか分からない」と認めた。シックはボールを受けた際、腹部から直接手に当たり、そこからクアンサーのもとへこぼれた。クアンサーは最初のシュートこそ失敗したが、その後こぼれ球をヘディングで押し込んだ。

ポッシュは主審のマックス・ブルダとは話していないものの、「ただ、ナディエム・アミリには『ハンドではなかった』と言っていた」と、このオーストリア人DFは明かした。どうやら、その反則は得点の直前のプレーとは解釈されなかったようだ。マインツのスポーツディレクター、ニコ・ブンガートは「私には、得点者が手でボールを扱っていたなら、おそらく反則になっていただろうと言われた」とした上で、「ルールブックに従えば、これは正当なゴールになるのだろう」と説明。それでも「非常に苦く、不公平に感じる」と語った。

マインツのウルス・フィッシャー監督は、ゴール後とVARによる確認中にタッチライン際で抗議していたが、試合後はこの議論を避けた。「今日は審判について話すべきではない」と語ったフィッシャー監督は、原因をむしろ自軍に求め、「今日は自分たちのプレーが単純に十分良くなかった。だからこそ、今日自分たちが犯したミスについて話さなければならない」と述べた。