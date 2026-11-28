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ソト・グラド主審がレアル・マドリーにPKを与えた判定は、一転して同クラブにとっての衝撃に変わった。ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)が介入して状況は完全に覆り、PKは取り消され、ジュード・ベリンガムが退場処分となったのだ。

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ペナルティエリア内でバレンティーニと接触したベリンガムが倒れると、ソト・グラド主審は相手選手にPKに値する反則があったと判断し、レアル・マドリーにファウルを与えた。

しかし、VARが主審にリプレー映像の確認を求めた。このイングランド人選手の倒れ方をめぐり、実際に足を引っかけられたのか、それともPKを得るために故意に倒れたのか、疑念が生じたためだ。

リプレーを確認したソト・グラド主審は当初の判定を撤回。ベリンガムが反則を受けたふりをしていたと判断し、レアル・マドリーに与えていたPKを取り消した。

判定はPKの取り消しだけにとどまらなかった。主審はシミュレーションを理由に、このレアル・マドリーの選手に2枚目のイエローカードを提示。ベリンガムはレッドカードを受け、ピッチを後にした。

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こうして、レアル・マドリーにとってPK獲得のチャンスだったはずの場面は、VAR確認後の主審の判定によって、主力選手の一人を失う痛手へと一変した。

この判定は試合中に大きな物議を醸した。VARによるレビューで事態の流れが完全に変わり、レアル・マドリーはPKを得られなかったうえ、ベリンガム抜きで残りの時間を戦うことを余儀なくされた。