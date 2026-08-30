『Vandaag Inside』におけるウィルフレッド・ヘネーの将来を巡るトップ会談

『RealityFBI』によると、『Vandaag Inside』の今後について話し合う重要な協議が月曜日に予定されており、Talpaのトップであるジョン・デ・モル氏も出席する見通しだ。Talpa内部では、SBS6の同番組の陣容、とりわけ司会をめぐる変更案が議題に上っているとされ、特にウィルフレッド・ヘネーの立場が議論の対象となっている。

『RealityFBI』の情報筋によると、協議ではヘネー、トーマス・ファン・フローニンゲン、レイモンド・メンスの名前が挙がっている。ヘネーの完全な交代は現実的ではないものの、司会者が自身の担当回の一部を譲る形は、有力な選択肢として検討されているという。

そのシナリオは、ヘネー自身が以前から口にしていた希望とも一致する。レネ・ファン・デル・ハイプが『Vandaag Inside』で週1回の休みを得た後、ヘネーは今年5月、自身も出演頻度を少し減らしたいと語っていた。「僕もある時こう言ったんだ。『じゃあ僕にも週1日休みをくれよ』ってね。するとみんながすぐに真っ赤になってしまって、だからそれはまったく選択肢ではなかった」

ヘネーは当時、自分の代役を務められる人物としてトーマス・ファン・フローニンゲンの名前を挙げていた。ファン・フローニンゲンがすでに『Vandaag Inside』の数回の放送を担当した後だった5月、司会者は「彼なら間違いなく引き継げると思う。だからその可能性はある」と話している。

また、ときどき自分が別の役割を担うというアイデアも、ヘネーにはかなり好印象だったようだ。「トーマス・ファン・フローニンゲンが僕の回を引き継いだ時は、少し慣れが必要で、難しく感じるだろうと思っていた。でも、ここに来て番組が始まったその日に、ふと『ああ、別のことをやるのも実はすごく楽しいな』と思ったんだ」

『RealityFBI』によると、ファン・フローニンゲンに加え、より大きな役割をレイモンド・メンスに与える案についても話し合われており、同氏がより頻繁に卓に加わる可能性があるという。さらに、エレーヌ・ヘンドリクスの立場も議題になっているようだ。

今回の協議は注目すべきタイミングで行われる。というのも、ヘネーは以前からRTLへの移籍の可能性と結び付けて取り沙汰されてきたからだ。Talpaとの現行契約は2027年夏までとなっており、以前には実際に競合他社への移籍をめぐる交渉が行われる見通しだと報じられていた。