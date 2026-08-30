『RealityFBI』の報道によれば、『Vandaag Inside』の今後をめぐる重要な協議が月曜日に予定されており、Talpaのトップであるジョン・デ・モル氏も出席するという。Talpa内部では、SBS6の同番組の出演陣の構成、とりわけ司会についての変更案が議題に上る見通しで、特にウィルフレッド・ヘネーの立場が議論の対象になっているようだ。

『RealityFBI』の情報筋によると、協議ではヘネー、トーマス・ファン・フローニンヘン、レイモント・メンスの名前が挙がっている。ヘネーの完全交代は現実的ではないものの、司会者が担当回の一部を譲る形は有力な選択肢の一つとみられている。

このシナリオは、ヘネー自身が以前から口にしていた希望とも一致する。レネ・ファン・デル・ヒップが『Vandaag Inside』で週1回の休みを得た後、ヘネーは今年5月、自身も少し出演頻度を減らしたいと語っていた。「僕もある時こう言ったんだ。『じゃあ僕にも週に1日休みをちょうだい』ってね。するとみんなすぐに色をなした。だから、それはまったく選択肢ではなかった」

当時、ヘネー自身は自分の代役を務められる人物としてトーマス・ファン・フローニンヘンの名を挙げていた。ファン・フローニンヘンがすでに『Vandaag Inside』の数回の放送を担当した後、5月に司会者はこう語っている。「彼なら間違いなく引き継げると思う。だから、その可能性はある」

また、自身が時折別の役割を担うという案についても、ヘネーは好感触を得ていたようだ。「トーマス・ファン・フローニンヘンが僕の回を代わりに担当した時は、少し慣れが必要で、難しく感じるだろうと思っていた。でも、ここに来て番組を始めた日に、こう思ったんだ。いやあ、実は別のことをやるのもすごく楽しいなって」

『RealityFBI』によれば、ファン・フローニンヘンに加え、より大きな役割をレイモント・メンスに与える案についても話し合われており、同氏がより頻繁に席に着く可能性があるという。さらに、ヘレーネ・ヘンドリクスの立場も議題になっているようだ。

今回の協議が行われるタイミングは注目に値する。というのも、ヘネーは以前からRTLへの移籍の可能性と結び付けられてきたからだ。Talpaとの現契約は2027年夏までとなっており、以前には実際に競合他社への移籍をめぐる交渉が行われると報じられていた。