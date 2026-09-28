Vandaag Insideの面々が月曜日、エステファナ・ポルマンの降板について語った。かつて活躍したこの女子ハンドボール選手は、今季は月1回のペースで同トーク番組に出演する予定だったが、すでに今後はポルマンを招かないことが決まっている。

レネ・ファン・デル・ハイプは少し前、VIでのポルマンの役割について懐疑的な見方を示していた。ただ、本人が強調したところによれば、その発言は必要以上に大きく受け止められているという。『私はただ、彼女がこの番組のテーブルに加わると発表された時、みんながいろいろ言うのを耳にした、という話をしただけだ。その時すぐに、「期待が高くなりすぎなければいいけど」と言ったんだ。期待値が高すぎれば、それに応えることはできない。それだけだ』

ファン・デル・ハイプによれば、それは決してポルマンに向けた攻撃ではなかった。『みんな、私自身の期待について話していると思ったみたいだけど、私は自分のことを言っていたわけじゃない』と、ドルドレヒト出身のレギュラー出演者は語った。

『彼女に何ができて、何ができないのか、僕らは分かっていなかった。そして実際にここに座った何度かを見ると、夫（ラファエル・ファン・デル・ファールト、編集部注）やハンドボールについてはとても上手に話せることが分かった。でも、それ以外ではあまり発言がなかった』と、ヨハン・デルクセンが話に加わった。

『気の毒なのは、あの子には半年間の試用期間を与えられる権利があったということだ。本当ならそこは最後までやるべきだったし、少し指導して番組のレベルまで引き上げるべきだった。でも今となっては、彼女が実質的な被害者だ。そこは本当に気の毒だよ』と、デ・スノールは付け加えた。『あるべき形では進まなかった』

ウィルフレート・ヘネーもデルクセンの見解に同意している。『私もそう思う。だから、これは少し申し訳なく思っているということだよね？』と司会者は率直に口にした。なお、将来的にポルマンがVIにバーゲストとして復帰する可能性は排除されていない。

『私は内容重視の役割に押し込まれすぎましたし、事前にそういう形で話し合われていたわけではありませんでした。そこには加わりたくありません』と、ポルマンはRTL Boulevardへのコメントで強調した。『自分でもずっと、これが本当に自分に合っているのか模索していると伝えてきました。評価の場があり、そこでこれで良かったという結論になりました』