泥沼バレンシア、セビージャに敗戦で最下位に沈んだまま…佐藤龍之介は60分に交代。解任報道の監督は水が入った段ボールを蹴り上げる

11日のラ・リーガ第5節、バレンシアは敵地サンチェス・ピスフアンでのセビージャ戦を0-1で落とした。MF佐藤龍之介は先発出場で、62分にピッチを後にしている。

第4節までに獲得した勝ち点は1で、得点数が1、失点数が8……。前節の対戦相手バルセロナのロドリから「ひど過ぎる」や「ゆる過ぎる」と形容されたチームはラ・リーガ最下位に沈み、コルベラン監督の解任も噂されている状況だ（問題の根幹はチームというより、オーナーのピーター・リム氏による経営の不安定さにあるのだが……）。

絶対に勝利がほしいバレンシアだが、このセビージャ戦でも低調ぶりは変わらない。立ち上がりこそ少し勢いを見せたが、その後は終始セビージャに主導権を握られる。佐藤はというと、序盤はいつものように積極的に動いて味方のパスコースを確保し、ボールを受ければすぐに捌いて前へ走り込む動きを見せた。が、セビージャの右サイドバック、アントニオ・イグレシアスのマークが徐々に厳しくなり、前を向けず存在感を消していく。また27分にはボールを競り合ったスアソの顔を足で蹴ってしまい、イエローカードを提示された。

前半はセビージャの方がゴールに近づき、しかしスコアが動かぬまま終了を迎える。コルベラン監督は明らかにフラストレーションを溜めており、ベンチのそばにあった段ボールを右足で蹴り上げ、中に入っていたペットボトルをぶちまける場面があった。

後半立ち上がりもセビージャ優勢の試合は変わらず。コルベラン監督は62分に交代カードを切り、アルナウ、佐藤との交代でマフェオ、エリオットを投入。ベンチに下がった佐藤は右足をアイシングしていた。

試合と通して1本しかシュートを打っていなかったバレンシアは、78分に速攻からオトルビが2本目のシュートを打つも、これはポストを直撃。この試合最大のチャンスを逸すると、81分に失点。サイドでのフリーキックから、イグレシアスにヘディングシュートを決められている。結局、バレンシアは追いつくことができないまま試合終了のホイッスルを聞き、第5節も最下位のまま終えることが確定。コルベラン監督の解任が、いつ発表されてもおかしくない状況となった。一方セビージャは3勝1分け1敗で暫定3位に位置している。