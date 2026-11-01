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Ryunosuke SatoGetty Images
Mirai Aira

バレンシアMF佐藤龍之介、アギーレ監督に1試合も使ってもらえず…チームはサディク弾で5戦ぶり勝利

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バレンシア佐藤龍之介、まだ出場機会を得られず。

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1日のラ・リーガ第11節、バレンシアは敵地マルティネス・バレロでのエルチェ戦を。MF佐藤龍之介は6試合連続で出場機会がなかった。

アギーレ監督就任後の4試合を2分け2敗で終えていたバレンシアが、ついに白星を獲得。このエルチェ戦、バレンシアは終始相手にボールを保持され、速攻からゴールチャンスをうかがっていたが、69分に狙い通りスコアを動かした。

GKディミトリエフスキのスローイングからカウンターを発動すると、ハビ・ゲラ、ダンジュマとボールをつなげて、ペナルティーエリア内右のサディクがパスを受ける。60分から出場した長身FWは、落ち着き払ったフェイントで一人をかわしてから、右足のシュートでネットを揺らした（今季2ゴール目）。

バレンシアはサディクが奪ったリードを最後まで守り切り、マルティネス・バレロから勝ち点3を持ち帰った。5試合ぶりに勝利を手にしたバレンシアは、これまでに獲得した勝ち点を9として18位に位置。残留圏に勝ち点1差まで迫っている。

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一方、佐藤はこれで6試合出番なし。実質的にチームで役割がない“戦力外”のような扱いだが、冬までに状況が変わらなければ、レンタル移籍も選択肢の一つとなりそうだ。

📝Bio: サッカージャーナリスト兼翻訳者。 海外サッカーとその文化的背景の執筆を得意とする。

Football journalist and translator. Specializes in global football and its cultural context.