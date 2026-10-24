佐藤龍之介、バレンシアで5試合出場なし…冬のレンタル移籍も選択肢の一つか。チームはビジャレアル敗れて降格圏に位置

24日のラ・リーガ第10節、バレンシアは本拠地メスタージャでのビジャレアル戦を1-2で落とした。

アギーレ監督就任後の2試合をドローで終えているバレンシア。3試合目の相手は同じくバレンシア州に拠を構えるビジャレアルだ。メキシコ人指揮官は佐藤を3試合連続でベンチスタートとし、その一方で途中出場から起用してきた19歳のBチームFWオトルビを初先発させている。

前半、ビジャレアルにボールを保持されたバレンシアは、堅守速攻からゴールの機会をうかがう。しかし、そのスピードあふれるドリブルで、速攻の鍵を握るはずだったオトルビは12分に負傷。アギーレ監督は代わりにラバを投入している。

その後もビジャレアルに押し込まれ続けたバレンシアだったが、37分にラバが相手ペナルティーエリア内に侵入すると、ベイガに倒されたことでPKを獲得。キッカーのペペルが、チームにとって1本目のシュートをしっかり決め切った。

後半立ち上がり、攻勢に回ったバレンシアは57分にセットプレーからタレガがネットを揺らすが、ガヤのオフサイドを取られてゴールとならず。リードを広げるチャンスを逃すと、徐々にビジャレアルに押し返されて68分に失点を喫する。カルドーソのクロスからフリーマンにヘディングシュートを決められた。

終盤には両チームに退場者が。ビジャレアルは79分、ガヤに肘打ちを食らわせたゲジェが一発退場となり、数的優位に立ったバレンシアもその10分後、エリオットが抗議によって2枚目のイエローカードを受けた。

試合はこのままドローで終わるかに思えたが、96分にビジャレアルが逆転ゴールを記録。速攻から途中出場のミカウタゼがゴールを決めて、バレンシアダービーを制している。

アギーレ体制で初黒星のバレンシアは、ラ・リーガの成績を1勝3分け6敗として降格圏19位に沈んでいる。佐藤はこれで5試合出場機会なし。このまま出場できない日々が続くのならば、冬にレンタル移籍をすることも選択肢の一つになるかもしれない。