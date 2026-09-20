バレンシア対ソシエダ、佐藤龍之介＆久保建英はどちらも出場せず…久保は4試合連続ベンチで完全に序列を下げる

20日のラ・リーガ第7節、バレンシア対レアル・ソシエダは3-2でソシエダの勝利に終わった。バレンシアMF佐藤龍之介、ソシエダMF久保建英はともにベンチスタートとなり、出場機会はなかった。

ラ・リーガの日本人対決ということで注目を浴びたこの一戦だが、蓋を開けてみればどちらもスタメンに名を連ねることはなかった。佐藤はコルベラン監督解任後、2試合連続でのベンチ（ちなみにバレンシアを現在率いるのはBチームのオスカル監督）。一方、調子が上がらない久保は4試合連続の控えで、レギュラーの座を失ったことが明確となっている。

前半に先制点を記録したのは、アウェーのソシエダ。しかも久保に代わって右サイドハーフとして出場するオチエンがゴールを導いた。25分、ペナルティーエリア内右に位置したケニア代表FWは、送られてきたボールをダイレクトヒールで後方に送り、そこに飛び込んできたスチッチが右足のシュートでネットを揺らした。

ソシエダは先制後も優位にゲームを進めたが、追加点までは決めきれず試合を折り返す。迎えた後半は打って変わってバレンシアのペースに。途中出場の右サイドハーフ、オトルビとともに攻勢を見せると、57分に同点に追いついた。ゴール前にこぼれたルーズボールから、アーロン・マジョルが強烈なシュートを突き刺している。

しかし72分、ソシエダがバレンシアを引き離す。ボールをコントロールし損なったハビ・ゲラがヤンヘル・エレーラを倒して、主審はソシエダのPKを指示。キッカーのソレールが見事シュートを決め切った。

再びソシエダのリードを許したバレンシアだが、こちらも意地を見せた。84分、スローインの流れからアーロン・マジョルがクロスを送ると、途中出場したばかりのアイマールと競り合ったベイティアのオウンゴールを誘発している。

日本人選手がどちらも出場しない中、試合はまだ盛り上がるを見せる。90分、ソシエダが3ゴール目を獲得。CKの流れからペナルティーエリア内右のバレネチェアが右足で強烈シュートを放ち、GKディミトリエフスキを破っている。対してバレンシアも94分にアイマールが決定機を迎えたが、これはGKレミーロの好セーブに阻まれた。結局、ソシエダが1点をリードしたまま試合終了のホイッスルを聞いている。

ソシエダは2試合ぶりの勝利で8位に浮上。2連勝を逃したバレンシアは19位に沈んでいる。