バレンシアvsバルセロナの実況・解説者は誰？U-NEXT・DAZNの配信時間・視聴方法まとめ

ラ・リーガ2026-27シーズンでは、バレンシアとバルセロナが対戦する。
本記事では、バレンシアvsバルセロナのU-NEXT・DAZNにおけるライブ配信予定、試合開始時間、実況・解説者について紹介する。
バレンシアvsバルセロナはいつ？試合日程・キックオフ時間
ラ・リーガ2026-27シーズン第4節では、バレンシアとバルセロナが激突する。
注目の一戦は2026年9月6日(日)、バレンシアのホームであるエスタディオ・デ・メスタージャで開催予定。日本時間23:15にキックオフが予定されている。
項目
内容
対戦カード
バレンシア vs バルセロナ
開催日
2026年9月6日(日)
キックオフ
23:15(日本時間)
会場
エスタディオ・デ・メスタージャ
バレンシアvsバルセロナはどこで見られる？放送・配信情報
バレンシアvsバルセロナは、日本国内でDAZNとU-NEXTによるライブ配信が予定されている。
ラ・リーガ2026-27シーズンは両サービスで配信されており、佐藤龍之介が所属するバレンシアのリーグ戦もオンラインで視聴可能だ。
また、DAZNで配信される試合はDMM×DAZNホーダイからも視聴できる。地上波やBS・CSでのテレビ放送予定がない場合は、ネット配信サービスを利用する形となる。
サービス
配信
ライブ配信予定
ライブ配信予定
DAZN対象コンテンツを視聴可能
バレンシアvsバルセロナ戦のU-NEXTとDAZNの実況・解説は？
ラ・リーガ2026-27シーズン第4節、バレンシアvsバルセロナでは、U-NEXTとDAZNでそれぞれ日本語実況・解説付きのライブ配信が予定されている。
U-NEXTでは実況を桑原学、解説を林陵平が担当。DAZNでは実況を山田泰三、解説を安永聡太郎が務める予定だ。
同じ試合でも配信サービスによって実況・解説陣が異なるため、普段視聴しているサービスや好みの解説者に合わせて選ぶのもおすすめだ。
配信サービス
実況
解説
U-NEXT
桑原学
林陵平
DAZN
山田泰三
安永聡太郎
【佐藤龍之介】バレンシア戦のおすすめ視聴方法
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
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レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。シーズンを通してラ・リーガを楽しみたい場合は、年間プランでの加入も選択肢となる。
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。