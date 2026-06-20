オランダがスウェーデンに5-1で勝った後、ファン・デル・ファールトはGKフェルブルッゲンを称賛した。NOSのアナリストは「攻撃陣が注目される中、フェルブルッゲンも好セーブで貢献した」と語った。

「今日のGKも良かったよね？ それもたまには言っておきたい」とファン・デル・ファールトはNOSで語った。「フェルブルッヘンにはいくつかの好セーブがあった」。

ピエール・ファン・ホイドンクも同意し、前半終了間際の場面を挙げた。「GKは運も重要だ。あのフリーキックではポジションを誤ったが、オフサイドで救われた。その後、誰もそのミスを話題にしないのが面白い」と語った。

ファン・ホイドンクが指すのは45分、グスタフ・ラゲルビエルケのヘディングがゴールインしたように見えた場面だ。フェルブルッヘンは反応できなかったが、オフサイド判定で救われた。

その後、フェルブルッヘンは立ち直り、前半アディショナルタイムにギョケレスのフリーキックを拳で弾き、直後にアヤリのニアサイドシュートもセーブした。

前半7分と37分にもギョケレスのシュートを連続で止めた。

後半84分にはイサクのシュートに飛び出し、伸ばした手で弾き出した。

ファン・ホイドンクは「その後もニアサイドへのシュートなど、いくつかの好セーブがあった。素晴らしい試合だった」と語った。