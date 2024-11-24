【11月24日】アメリカvsベネズエラのテレビ放送予定・開始時間・無料視聴方法｜WBSCプレミア12 3位決定戦

「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」は11月24日、3位決定戦を実施。アメリカ代表とベネズエラ代表が対戦する。
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本記事では、3位決定戦の放送・配信予定、視聴方法などを紹介する。
アメリカvsベネズエラ｜試合日程・開始時間
「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」アメリカ対ベネズエラは、11月24日(日)に東京ドームで開催される。
|日程
|プレイボール時間
|11/24(日)
|12:00
アメリカvsベネズエラ｜テレビ放送/ネット配信予定
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|11/24(日)
12:00
|・テレビ朝日系列
|・Amazon Prime Video
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