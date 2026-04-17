Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
親善試合
team-logoアメリカ合衆国
team-logo日本
なでしこジャパンvsアメリカ3連戦はABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴
Yuta Tokuma

【4月18日】アメリカ女子代表対なでしこジャパンのテレビ放送・ネット配信予定｜国際親善試合 第3戦

親善試合
アメリカ合衆国 対 日本
アメリカ合衆国
日本

【なでしこジャパン配信予定】2026年4月18日にアメリカで開催される国際親善試合、アメリカ女子代表対日本女子代表（なでしこジャパン）の試合日程、キックオフ時間、中継・ライブ配信スケジュールを紹介。

ABEMAプレミアムで快適視聴

ABEMAプレミアム

なでしこジャパンのアメリカ戦3連戦はABEMA独占配信！

ABEMAプレミアム(広告なし)なら広告なしで見逃し視聴、追っかけ再生などに対応！

ABEMAで独占ライブ配信

プレミアム視聴がおすすめ

今すぐ視聴

4月12日～18日に日本女子代表(なでしこジャパン)の国際親善試合3連戦がアメリカで開催され、4月18日にアメリカ女子代表と最終戦となる第3戦を戦う。

なでしこジャパンvsアメリカはABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴今すぐ視聴

本記事では、アメリカ女子代表対日本女子代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

アメリカvsなでしこジャパン｜試合日程・キックオフ時刻は？

  • 大会：国際親善試合 第3戦
  • カード：アメリカ女子代表 vs 日本女子代表(なでしこジャパン)
  • 会場：ディックス・スポーティング・グッズ・パーク(コロラド州コマースシティ)
  • 日程：2026年4月18日(土)10:00キックオフ／日本時間

※試合日程や中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは日本サッカー協会公式サイトよりご確認ください。

なでしこジャパンvsアメリカはABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴今すぐ視聴

なでしこジャパンvsアメリカ代表のおすすめ視聴方法

japan usa abema（C）AbemaTV,Inc.

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

  1. ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
  2. 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
  3. 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」対象作品は「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

なでしこジャパンvsアメリカはABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴今すぐ視聴

なでしこジャパンの関連情報