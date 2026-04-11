4月12日～18日に日本女子代表(なでしこジャパン)の国際親善試合3連戦がアメリカで開催され、4月12日にアメリカ女子代表との第1戦を戦う。

本記事では、アメリカ女子代表対日本女子代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

アメリカvsなでしこジャパン｜試合日程・キックオフ時刻は？

大会：国際親善試合 第1戦

カード：アメリカ女子代表 vs 日本女子代表(なでしこジャパン)

会場：ペイパル・パーク(カリフォルニア州サンノゼ／アメリカ)

日程：2026年4月12日(日)6:30キックオフ／日本時間

※試合日程や中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは日本サッカー協会公式サイトよりご確認ください。

なでしこジャパンvsアメリカ代表のおすすめ視聴方法

（C）AbemaTV,Inc.

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