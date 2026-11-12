アメリカ代表、新監督最優先候補としてペップ招聘狙う？現指揮官はマン・U行きが濃厚に

アメリカ代表は、現在フリーのジョゼップ・グアルディオラ監督の招聘を検討しているようだ。

今夏の自国開催のワールドカップでは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の下でラウンド16進出を果たしたアメリカ代表。しかし『The Athletic』によると、同指揮官は現在マンチェスター・ユナイテッドの新監督就任に向けて条件面の細部を詰める段階に入っており、すでにアメリカサッカー連盟にもそれを通達している模様。契約解除金は740万ポンド（約16億円）に設定されており、マンチェスター・U側は契約解除金に加えポチェッティーノ監督のスタッフ分の費用も負担する考えであると伝えられている。

そして、2030年まで契約を結ぶ指揮官が引き抜かれる形になるアメリカ代表は、新監督候補の最優先ターゲットとしてグアルディオラ監督を挙げているようだ。

『The Athletic』は、アメリカサッカー連盟の元会長スニル・グラディ氏とグアルディオラ監督と良好な関係を築いており、過去にも何度か指揮官就任を打診していたと指摘。2022年ワールドカップ後の監督選考プロセスにおいても、グアルディオラ監督の名前を挙げていたという。さらに、2024年にポチェッティーノ監督を招聘する前にも、同氏に接触を図っていたようだ。そして今回、ポチェッティーノ監督を引き抜かれる場合は、最有力候補として再び招聘を狙う可能性が高いと伝えられている。

一方で同メディアは、交渉は難しいものになると予想。マンチェスター・シティでの10年間で輝かしい功績を残した同指揮官だが、すでに数々のビッグクラブから引く手あまたの状況であることに加え、本人がすぐに現場に復帰する考えを持っていないとのこと。今年はじめにはイタリア代表からのオファーを断ったことも明らかになっている。

しかし、2012年にバルセロナを退団した後にアメリカで1年間快適に暮らしていることなどもあり、グアルディオラ監督本人は将来的にアメリカで仕事をすることに以前から関心を持っていたとのこと。アメリカサッカー連盟は、11月の2試合をポチェッティーノ監督に託し、次回のインターナショナルウィークである来年3月までに新監督を決定すると予想されている。今後の動向に注目だ。