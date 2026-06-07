【全米女子オープンゴルフ2026】畑岡奈紗・渋野日向子の最終日スタート時間・組み合わせは？

全米女子オープンゴルフ2026は、いよいよ最終日を迎える。日本勢では畑岡奈紗が上位争いに加わっており、悲願のメジャー初制覇へ向けて注目の最終ラウンドに臨む。

本記事では、全米女子オープンゴルフ2026最終日における畑岡奈紗・渋野日向子のスタート時間、組み合わせについて紹介する。

【全米女子オープンゴルフ2026最終日】畑岡奈紗・渋野日向子のスタート時間・組み合わせは？

全米女子オープンゴルフ2026最終ラウンドでは、畑岡奈紗と渋野日向子のプレーに大きな注目が集まる。畑岡は首位争いに加わる好位置で最終日を迎えており、悲願のメジャー初制覇へ向けて重要な18ホールに挑む。

畑岡奈紗は日本時間6月8日(月)4時15分にガビー・ロペスと同組でスタート予定。一方、渋野日向子は同2時40分にジーノ・ティティクルと同組で最終ラウンドを開始する。

全米女子オープンゴルフ2026最終日における畑岡奈紗・渋野日向子のスタート時間と組み合わせは以下の通り。

選手名 開始時間(日本時間) 同組選手 渋野日向子 6月8日(月)2:40 ジーノ・ティティクル 畑岡奈紗 6月8日(月)4:15 ガビー・ロペス

※開始時間は日本時間。

※競技進行や天候などにより変更となる場合があります。

【全米女子オープンゴルフ2026最終日】日本人選手のスタート時間まとめ

開始時間(日本時間) 選手名 23:05 西郷真央 23:45 吉田優利 0:00 小祝さくら 0:50 岩井明愛 1:15 竹田麗央 1:35 古江彩佳 2:05 佐久間朱莉 2:40 渋野日向子 2:50 神谷そら 3:10 山下美夢有 3:10 桑木志帆 4:15 畑岡奈紗

※開始時間は日本時間。

※天候や競技進行状況により変更となる場合があります。

【全米女子オープンゴルフ2026最終日】日本人の最新順位は？

全米女子オープンゴルフ2026は最終ラウンドを迎え、日本勢では12名が決勝ラウンドに進出。メジャータイトル獲得を目指し、各選手がリビエラ・カントリークラブで熱戦を繰り広げている。

第3ラウンド終了時点では畑岡奈紗が通算4アンダーの5位タイにつけ、日本勢最上位で優勝争いに加わっている。首位との差はわずか2打となっており、逆転優勝の可能性を残して最終日へ臨む。

そのほか、山下美夢有が16位タイ、渋野日向子、神谷そら、桑木志帆が18位タイにつけるなど、日本勢が上位グループに複数名残っている状況だ。また、佐久間朱莉や古江彩佳らも上位進出を狙える位置で最終ラウンドを迎えている。

第3ラウンド終了時点の主な日本人選手の順位は以下の通り。

5位タイ：畑岡奈紗(通算4アンダー)

16位タイ：山下美夢有(通算1アンダー)

18位タイ：渋野日向子(通算イーブンパー)

18位タイ：神谷そら(通算イーブンパー)

18位タイ：桑木志帆(通算イーブンパー)

25位タイ：佐久間朱莉(通算2オーバー)

34位タイ：古江彩佳(通算3オーバー)

40位タイ：竹田麗央(通算4オーバー)

40位タイ：岩井明愛(通算4オーバー)

53位タイ：小祝さくら(通算6オーバー)

53位タイ：吉田優利(通算6オーバー)

60位タイ：西郷真央(通算7オーバー)

全米女子オープンゴルフ2026の大会スケジュール

女子ゴルフのメジャー大会として世界的な注目を集める『全米女子オープンゴルフ2026』は、現地時間6月4日(木)から6月7日(日)にかけて開催される。賞金総額や出場選手のレベルともに女子ゴルフ界最高峰の大会として位置づけられている。

2026年大会の舞台はアメリカ・カリフォルニア州のリビエラ・カントリークラブ。PGAツアーでも使用される名門コースであり、2028年ロサンゼルス五輪のゴルフ会場としても採用されている注目の開催地だ。

今大会には日本勢も多数参戦しており、メジャータイトル獲得を目指して世界のトッププレーヤーたちと競い合う。なお、日本時間では各ラウンドとも夜から翌朝にかけて行われるため、深夜帯の観戦が中心となる。

全米女子オープンゴルフ2026の主な日程は以下の通り。

開幕日(第1ラウンド)：6月4日(木)～6月5日(金)

予選最終日(第2ラウンド)：6月5日(金)～6月6日(土)

ムービングデー(第3ラウンド)：6月6日(土)～6月7日(日)

チャンピオン決定日(最終ラウンド)：6月7日(日)～6月8日(月)

全米女子オープンゴルフ2026の視聴方法・放送配信情報

全米女子オープンゴルフ2026は、日本国内では動画配信サービス『U-NEXT』がライブ配信を実施。テレビではCS放送『ゴルフネットワーク』が各ラウンドを生中継する。

『U-NEXT』では大会期間中に複数の映像フィードを用意。メイン配信では国際映像を中心に中継し、注目組を追いかける専用映像も視聴できる。日本語実況・解説付き配信も予定されており、詳細は各ラウンド開始前に案内される。

さらに、「ワールドゴルフパック」加入者向けには日本人選手にフォーカスした専用ライブ配信も提供。日本勢のプレーを中心に観戦したいファンにとって見逃せないコンテンツとなっている。

サービス 視聴形態 中継スケジュール U-NEXT

(31日間無料体験) インターネット配信 【第1R】6/4(木)23:50～

【第2R】6/5(金)23:50～

【第3R】6/7(日)1:50～

【最終R】6/7(日)23:50～ ゴルフネットワーク CS放送 【第1R】6/5(金)3:00～11:00

【第2R】6/6(土)3:00～11:00

【第3R】6/7(日)6:00～11:00

【最終R】6/8(月)4:00～9:00

※すべて日本時間。

※放送・配信時間は変更となる場合があります。最新情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。

全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。