全米女子オープンゴルフ2026が、2026年6月4日(木)～7日(日)にかけて行われる。
本記事では、全米女子オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。
全米女子オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボード
※1日目終了時点。
|順位
|選手名
|スコア
|1
|2
|3
|4
|TOTAL
|1
|ジェニファー カプチョ
|-5
|66
|66
|2
|キム セヨン
|-4
|67
|67
|3T
|ユ ヒョンジョ
|-3
|68
|68
|3T
|ユン イナ
|-3
|68
|68
|3T
|ギャビー ロペス
|-3
|68
|68
|3T
|渋野 日向子
|-3
|59
|59
|3T
|カン ミンジ
|-3
|49
|49
|8T
|カリス デイビッドソン
|-2
|69
|69
|8T
|ミンジ リー
|-2
|69
|69
|8T
|畑岡 奈紗
|-2
|69
|69
|8T
|イン ルオニン
|-2
|69
|69
|8T
|申 ジエ
|-2
|69
|69
|8T
|パティ タバタナキット
|-2
|69
|69
|8T
|イ ソミ
|-2
|57
|57
|8T
|レイニー フライ
|-2
|42
|42
|16T
|アリソン リー
|-1
|70
|70
|16T
|ハナ グリーン
|-1
|70
|70
|16T
|ステファニー キリアコウ
|-1
|70
|70
|16T
|@ マリア マリン
|-1
|70
|70
|16T
|古江 彩佳
|-1
|70
|70
|16T
|アナ ベラツ
|-1
|70
|70
|16T
|吉田 優利
|-1
|70
|70
|16T
|@ パウラ フランシスコ
|-1
|70
|70
|16T
|桑木 志帆
|-1
|70
|70
|16T
|ジャン ユエ
|-1
|70
|70
|16T
|ローズ チャン
|-1
|70
|70
|16T
|@ アフロディーテ デン
|-1
|70
|70
|16T
|カサンドラ アレクサンデル
|-1
|62
|62
|16T
|チェ ヘジン
|-1
|58
|58
|16T
|神谷 そら
|-1
|54
|54
|16T
|ビアンカ パグダナナン
|-1
|47
|47
|32T
|ルーシー リー
|E
|71
|71
|32T
|@ アスタリスク タリー
|E
|71
|71
|32T
|マヤ スタルク
|E
|71
|71
|32T
|リンディ ダンカン
|E
|71
|71
|32T
|髙橋 彩華
|E
|71
|71
|32T
|佐久間 朱莉
|E
|71
|71
|32T
|キアラ タンビュルリニ
|E
|71
|71
|32T
|イ ダヨン
|E
|71
|71
|32T
|キム アリム
|E
|71
|71
|32T
|チョン インジ
|E
|71
|71
|32T
|アライセン カーパズ
|E
|71
|71
|32T
|メラニー グリーン
|E
|52
|52
|32T
|ゼン リーチー
|E
|52
|52
|32T
|@ アニタ ルンポンプアン
|E
|44
|44
|32T
|カレイヤ ロメロ
|E
|45
|45
|47T
|山下 美夢有
|+1
|72
|72
|47T
|フリア ロペス ラミレス
|+1
|72
|72
|47T
|アンドレア リー
|+1
|72
|72
|47T
|グレース キム
|+1
|72
|72
|47T
|ナタリア グゼア
|+1
|72
|72
|47T
|ウー チャイェン
|+1
|72
|72
|47T
|岩井 明愛
|+1
|72
|72
|47T
|イ ジョンウン
|+1
|72
|72
|47T
|イエリミ ノー
|+1
|72
|72
|47T
|ローレン コフリン
|+1
|68
|68
|47T
|荒木 優奈
|+1
|68
|68
|47T
|@ オウ スミン
|+1
|53
|53
|47T
|ブロンテ ロー
|+1
|49
|49
|60T
|@ メイヤ オルテングレン
|+2
|73
|73
|60T
|ジャスミン スワンナプラ
|+2
|73
|73
|60T
|ロティ ウォード
|+2
|73
|73
|60T
|リュー ヤン
|+2
|73
|73
|60T
|ネリー コルダ
|+2
|73
|73
|60T
|エンジェル イン
|+2
|73
|73
|60T
|梁 熙英
|+2
|73
|73
|60T
|イングリッド リンドブラッド
|+2
|73
|73
|60T
|カルラ ベルナト エスクデル
|+2
|73
|73
|60T
|ウー シウエ
|+2
|73
|73
|60T
|エスター ヘンセライト
|+2
|73
|73
|60T
|リン シユ
|+2
|73
|73
|60T
|アリー ユーイング
|+2
|73
|73
|60T
|@ クロエ コベレスキー
|+2
|73
|73
|60T
|@ ネリー オン
|+2
|73
|73
|60T
|ナパット ラートサドワッタナ
|+2
|73
|73
|60T
|アリヤ ジュタヌガーン
|+2
|73
|73
|60T
|ナンナ マジソン
|+2
|73
|73
|60T
|キム ミンソル
|+2
|73
|73
|60T
|@ キアラ ロメロ
|+2
|73
|73
|60T
|チャーリー ハル
|+2
|73
|73
|60T
|ジーノ ティティクル
|+2
|73
|73
|60T
|リディア コ
|+2
|69
|69
|60T
|パジャレー アナナルカルン
|+2
|69
|69
|60T
|ブルック ヘンダーソン
|+2
|64
|64
|60T
|ツェン ヤニ
|+2
|64
|64
|60T
|勝 みなみ
|+2
|73
|73
|60T
|ガーリーン カウル
|+2
|54
|54
|60T
|@ ゾーイ キューザック
|+2
|54
|54
|60T
|ジャラビー ブンチャン
|+2
|51
|51
|60T
|尾関 彩美悠
|+2
|51
|51
|60T
|@ ケートリン コング
|+2
|51
|51
|60T
|@ リン ジエン
|+2
|47
|47
|93T
|ブリアナ ドウ
|+3
|74
|74
|93T
|キャサリン パーク
|+3
|74
|74
|93T
|@ パウラ マルティン サムペドロ
|+3
|74
|74
|93T
|小祝 さくら
|+3
|74
|74
|93T
|ファン ユミン
|+3
|74
|74
|93T
|メガ ガネ
|+3
|74
|74
|93T
|キム ヒョージュ
|+3
|74
|74
|93T
|後藤 未有
|+3
|74
|74
|93T
|アンナ ノードクイスト
|+3
|74
|74
|93T
|セリーヌ ビュティエ
|+3
|65
|65
|93T
|イム ジンヒ
|+3
|66
|66
|93T
|ミミ ローズ
|+3
|62
|62
|93T
|@ ファラ オキーフ
|+3
|51
|51
|93T
|早川 夏未
|+3
|52
|52
|107T
|シャネッティ ワナセン
|+4
|75
|75
|107T
|コ ジンヨン
|+4
|75
|75
|107T
|デビ ウェバー
|+4
|75
|75
|107T
|ブリタニー ラング
|+4
|75
|75
|107T
|パク ソンヒョン
|+4
|75
|75
|107T
|オリビア メハフィ
|+4
|75
|75
|107T
|メガン カン
|+4
|75
|75
|107T
|河本 結
|+4
|75
|75
|107T
|リリア ヴ
|+4
|75
|75
|107T
|菅 楓華
|+4
|63
|63
|107T
|オーストン キム
|+4
|63
|63
|107T
|チェン ペイユン
|+4
|63
|63
|107T
|アナ ファン
|+4
|63
|63
|107T
|ポーラ レト
|+4
|60
|60
|107T
|ジーナ キム
|+4
|71
|71
|107T
|@ ベロニカ ケドロノバ
|+4
|60
|60
|107T
|チャン ウェイウェイ
|+4
|52
|52
|107T
|@ タナナ コチャサンマニー
|+4
|52
|52
|107T
|@ アディ ドブソン
|+4
|53
|53
|107T
|@ ソフィア リベラ
|+4
|49
|49
|127T
|ヘ ムニ
|+5
|76
|76
|127T
|イ ミヒャン
|+5
|76
|76
|127T
|レオナ マグワイヤー
|+5
|76
|76
|127T
|ヘイリー クーパー
|+5
|76
|76
|127T
|カルロタ シガンダ
|+5
|76
|76
|127T
|西郷 真央
|+5
|72
|72
|127T
|ミシェル ウィー
|+5
|67
|67
|127T
|@ ローレン キム
|+5
|60
|60
|127T
|ヨハンナ シュールセン
|+5
|53
|53
|127T
|キャサリン ムジ
|+5
|49
|49
|137T
|マデリーン サグストロム
|+6
|77
|77
|137T
|コ ジウォン
|+6
|77
|77
|137T
|リン グラント
|+6
|77
|77
|137T
|アシュリー ブハイ
|+6
|77
|77
|137T
|笹生 優花
|+6
|77
|77
|137T
|ジェニー ベイ
|+6
|73
|73
|137T
|岩井 千怜
|+6
|65
|65
|137T
|ケイリン ノ
|+6
|51
|51
|145T
|@ アイナ キム スチャード
|+7
|78
|78
|145T
|@ イ エイミースンヒョン
|+7
|78
|78
|145T
|ポーリン デル ロサリオ
|+7
|78
|78
|145T
|@ アテナ シン
|+7
|78
|78
|145T
|竹田 麗央
|+7
|69
|69
|145T
|鈴木 愛
|+7
|70
|70
|151T
|@ サラ ハメット
|+9
|80
|80
|151T
|ダニエル カン
|+9
|80
|80
|151T
|ホン ジュンミン
|+9
|64
|64
|154T
|ワン ミランダ
|+10
|81
|81
|154T
|ベッキー モーガン
|+10
|81
|81
|154T
|ロイス ラウ
|+10
|81
|81
※選手名の＠はアマチュア。
全米女子オープンゴルフ2026の中継スケジュール
全米女子オープンゴルフ2026は、ネット配信は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』での生中継が予定されている。
なお、『U-NEXT』は「月額プラン」にて最大2CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はCh1が「国際映像」、Ch2が「特定グループ」となる。なお、配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は配信開始の6時間前までに配信ページに記載。日本語解説以外の時間帯は英語音声での配信となる。
また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能だ。
|チャンネル
|形態
|放送・配信時間
|U-NEXT
(31日間無料体験)
|ネット
|全ラウンドライブ配信
|ゴルフネットワーク
|衛星放送
|【1日目：6/5(金)】3:00～11:00
【2日目：6/6(土)】3:00～11:00
【3日目：6/7(日)】6:00～11:00
【最終日：6/8(月)】4:00～9:00
※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？
U-NEXT
全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。
「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
- U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
- ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
- 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
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- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
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- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。