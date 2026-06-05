全米女子オープンゴルフ2026が、2026年6月4日(木)～7日(日)にかけて行われる。

本記事では、全米女子オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。

全米女子オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボード

※1日目終了時点。

順位 選手名 スコア 1 2 3 4 TOTAL 1 ジェニファー カプチョ -5 66 66 2 キム セヨン -4 67 67 3T ユ ヒョンジョ -3 68 68 3T ユン イナ -3 68 68 3T ギャビー ロペス -3 68 68 3T 渋野 日向子 -3 59 59 3T カン ミンジ -3 49 49 8T カリス デイビッドソン -2 69 69 8T ミンジ リー -2 69 69 8T 畑岡 奈紗 -2 69 69 8T イン ルオニン -2 69 69 8T 申 ジエ -2 69 69 8T パティ タバタナキット -2 69 69 8T イ ソミ -2 57 57 8T レイニー フライ -2 42 42 16T アリソン リー -1 70 70 16T ハナ グリーン -1 70 70 16T ステファニー キリアコウ -1 70 70 16T @ マリア マリン -1 70 70 16T 古江 彩佳 -1 70 70 16T アナ ベラツ -1 70 70 16T 吉田 優利 -1 70 70 16T @ パウラ フランシスコ -1 70 70 16T 桑木 志帆 -1 70 70 16T ジャン ユエ -1 70 70 16T ローズ チャン -1 70 70 16T @ アフロディーテ デン -1 70 70 16T カサンドラ アレクサンデル -1 62 62 16T チェ ヘジン -1 58 58 16T 神谷 そら -1 54 54 16T ビアンカ パグダナナン -1 47 47 32T ルーシー リー E 71 71 32T @ アスタリスク タリー E 71 71 32T マヤ スタルク E 71 71 32T リンディ ダンカン E 71 71 32T 髙橋 彩華 E 71 71 32T 佐久間 朱莉 E 71 71 32T キアラ タンビュルリニ E 71 71 32T イ ダヨン E 71 71 32T キム アリム E 71 71 32T チョン インジ E 71 71 32T アライセン カーパズ E 71 71 32T メラニー グリーン E 52 52 32T ゼン リーチー E 52 52 32T @ アニタ ルンポンプアン E 44 44 32T カレイヤ ロメロ E 45 45 47T 山下 美夢有 +1 72 72 47T フリア ロペス ラミレス +1 72 72 47T アンドレア リー +1 72 72 47T グレース キム +1 72 72 47T ナタリア グゼア +1 72 72 47T ウー チャイェン +1 72 72 47T 岩井 明愛 +1 72 72 47T イ ジョンウン +1 72 72 47T イエリミ ノー +1 72 72 47T ローレン コフリン +1 68 68 47T 荒木 優奈 +1 68 68 47T @ オウ スミン +1 53 53 47T ブロンテ ロー +1 49 49 60T @ メイヤ オルテングレン +2 73 73 60T ジャスミン スワンナプラ +2 73 73 60T ロティ ウォード +2 73 73 60T リュー ヤン +2 73 73 60T ネリー コルダ +2 73 73 60T エンジェル イン +2 73 73 60T 梁 熙英 +2 73 73 60T イングリッド リンドブラッド +2 73 73 60T カルラ ベルナト エスクデル +2 73 73 60T ウー シウエ +2 73 73 60T エスター ヘンセライト +2 73 73 60T リン シユ +2 73 73 60T アリー ユーイング +2 73 73 60T @ クロエ コベレスキー +2 73 73 60T @ ネリー オン +2 73 73 60T ナパット ラートサドワッタナ +2 73 73 60T アリヤ ジュタヌガーン +2 73 73 60T ナンナ マジソン +2 73 73 60T キム ミンソル +2 73 73 60T @ キアラ ロメロ +2 73 73 60T チャーリー ハル +2 73 73 60T ジーノ ティティクル +2 73 73 60T リディア コ +2 69 69 60T パジャレー アナナルカルン +2 69 69 60T ブルック ヘンダーソン +2 64 64 60T ツェン ヤニ +2 64 64 60T 勝 みなみ +2 73 73 60T ガーリーン カウル +2 54 54 60T @ ゾーイ キューザック +2 54 54 60T ジャラビー ブンチャン +2 51 51 60T 尾関 彩美悠 +2 51 51 60T @ ケートリン コング +2 51 51 60T @ リン ジエン +2 47 47 93T ブリアナ ドウ +3 74 74 93T キャサリン パーク +3 74 74 93T @ パウラ マルティン サムペドロ +3 74 74 93T 小祝 さくら +3 74 74 93T ファン ユミン +3 74 74 93T メガ ガネ +3 74 74 93T キム ヒョージュ +3 74 74 93T 後藤 未有 +3 74 74 93T アンナ ノードクイスト +3 74 74 93T セリーヌ ビュティエ +3 65 65 93T イム ジンヒ +3 66 66 93T ミミ ローズ +3 62 62 93T @ ファラ オキーフ +3 51 51 93T 早川 夏未 +3 52 52 107T シャネッティ ワナセン +4 75 75 107T コ ジンヨン +4 75 75 107T デビ ウェバー +4 75 75 107T ブリタニー ラング +4 75 75 107T パク ソンヒョン +4 75 75 107T オリビア メハフィ +4 75 75 107T メガン カン +4 75 75 107T 河本 結 +4 75 75 107T リリア ヴ +4 75 75 107T 菅 楓華 +4 63 63 107T オーストン キム +4 63 63 107T チェン ペイユン +4 63 63 107T アナ ファン +4 63 63 107T ポーラ レト +4 60 60 107T ジーナ キム +4 71 71 107T @ ベロニカ ケドロノバ +4 60 60 107T チャン ウェイウェイ +4 52 52 107T @ タナナ コチャサンマニー +4 52 52 107T @ アディ ドブソン +4 53 53 107T @ ソフィア リベラ +4 49 49 127T ヘ ムニ +5 76 76 127T イ ミヒャン +5 76 76 127T レオナ マグワイヤー +5 76 76 127T ヘイリー クーパー +5 76 76 127T カルロタ シガンダ +5 76 76 127T 西郷 真央 +5 72 72 127T ミシェル ウィー +5 67 67 127T @ ローレン キム +5 60 60 127T ヨハンナ シュールセン +5 53 53 127T キャサリン ムジ +5 49 49 137T マデリーン サグストロム +6 77 77 137T コ ジウォン +6 77 77 137T リン グラント +6 77 77 137T アシュリー ブハイ +6 77 77 137T 笹生 優花 +6 77 77 137T ジェニー ベイ +6 73 73 137T 岩井 千怜 +6 65 65 137T ケイリン ノ +6 51 51 145T @ アイナ キム スチャード +7 78 78 145T @ イ エイミースンヒョン +7 78 78 145T ポーリン デル ロサリオ +7 78 78 145T @ アテナ シン +7 78 78 145T 竹田 麗央 +7 69 69 145T 鈴木 愛 +7 70 70 151T @ サラ ハメット +9 80 80 151T ダニエル カン +9 80 80 151T ホン ジュンミン +9 64 64 154T ワン ミランダ +10 81 81 154T ベッキー モーガン +10 81 81 154T ロイス ラウ +10 81 81

※選手名の＠はアマチュア。

全米女子オープンゴルフ2026の中継スケジュール

全米女子オープンゴルフ2026は、ネット配信は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』での生中継が予定されている。

なお、『U-NEXT』は「月額プラン」にて最大2CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はCh1が「国際映像」、Ch2が「特定グループ」となる。なお、配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は配信開始の6時間前までに配信ページに記載。日本語解説以外の時間帯は英語音声での配信となる。

また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能だ。

チャンネル 形態 放送・配信時間 U-NEXT

(31日間無料体験) ネット 全ラウンドライブ配信 ゴルフネットワーク 衛星放送 【1日目：6/5(金)】3:00～11:00

【2日目：6/6(土)】3:00～11:00

【3日目：6/7(日)】6:00～11:00

【最終日：6/8(月)】4:00～9:00

※すべて日本時間。

※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。