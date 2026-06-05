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20260604 hinako shibuno(C)Getty images
全米女子オープン2026はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

全米女子オープンゴルフ2026 結果速報・リーダーボード｜渋野日向子ら日本人選手の成績は？

全米女子オープンゴルフ2026の結果速報、リーダーボード。渋野日向子、畑岡奈紗らのラウンド成績まとめ。

U-NEXTで独占配信
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U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026 U-NEXTが全ラウンドライブ配信！

笹生優花、山下美夢有らが出場予定

31日間無料トライアルで視聴開始！

31日間無料トライアルあり

全米女子オープンゴルフ2026が、2026年6月4日(木)～7日(日)にかけて行われる。

U-NEXTが全米女子オープン2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、全米女子オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。

全米女子オープンゴルフ2026の結果速報・リーダーボード

※1日目終了時点。

順位選手名スコア1234TOTAL
1ジェニファー カプチョ-566   66
2キム セヨン-467   67
3Tユ ヒョンジョ-368   68
3Tユン イナ-368   68
3Tギャビー ロペス-368   68
3T渋野 日向子-359   59
3Tカン ミンジ-349   49
8Tカリス デイビッドソン-269   69
8Tミンジ リー-269   69
8T畑岡 奈紗-269   69
8Tイン ルオニン-269   69
8T申 ジエ-269   69
8Tパティ タバタナキット-269   69
8Tイ ソミ-257   57
8Tレイニー フライ-242   42
16Tアリソン リー-170   70
16Tハナ グリーン-170   70
16Tステファニー キリアコウ-170   70
16T@ マリア マリン-170   70
16T古江 彩佳-170   70
16Tアナ ベラツ-170   70
16T吉田 優利-170   70
16T@ パウラ フランシスコ-170   70
16T桑木 志帆-170   70
16Tジャン ユエ-170   70
16Tローズ チャン-170   70
16T@ アフロディーテ デン-170   70
16Tカサンドラ アレクサンデル-162   62
16Tチェ ヘジン-158   58
16T神谷 そら-154   54
16Tビアンカ パグダナナン-147   47
32Tルーシー リーE71   71
32T@ アスタリスク タリーE71   71
32Tマヤ スタルクE71   71
32Tリンディ ダンカンE71   71
32T髙橋 彩華E71   71
32T佐久間 朱莉E71   71
32Tキアラ タンビュルリニE71   71
32Tイ ダヨンE71   71
32Tキム アリムE71   71
32Tチョン インジE71   71
32Tアライセン カーパズE71   71
32Tメラニー グリーンE52   52
32Tゼン リーチーE52   52
32T@ アニタ ルンポンプアンE44   44
32Tカレイヤ ロメロE45   45
47T山下 美夢有+172   72
47Tフリア ロペス ラミレス+172   72
47Tアンドレア リー+172   72
47Tグレース キム+172   72
47Tナタリア グゼア+172   72
47Tウー チャイェン+172   72
47T岩井 明愛+172   72
47Tイ ジョンウン+172   72
47Tイエリミ ノー+172   72
47Tローレン コフリン+168   68
47T荒木 優奈+168   68
47T@ オウ スミン+153   53
47Tブロンテ ロー+149   49
60T@ メイヤ オルテングレン+273   73
60Tジャスミン スワンナプラ+273   73
60Tロティ ウォード+273   73
60Tリュー ヤン+273   73
60Tネリー コルダ+273   73
60Tエンジェル イン+273   73
60T梁 熙英+273   73
60Tイングリッド リンドブラッド+273   73
60Tカルラ ベルナト エスクデル+273   73
60Tウー シウエ+273   73
60Tエスター ヘンセライト+273   73
60Tリン シユ+273   73
60Tアリー ユーイング+273   73
60T@ クロエ コベレスキー+273   73
60T@ ネリー オン+273   73
60Tナパット ラートサドワッタナ+273   73
60Tアリヤ ジュタヌガーン+273   73
60Tナンナ マジソン+273   73
60Tキム ミンソル+273   73
60T@ キアラ ロメロ+273   73
60Tチャーリー ハル+273   73
60Tジーノ ティティクル+273   73
60Tリディア コ+269   69
60Tパジャレー アナナルカルン+269   69
60Tブルック ヘンダーソン+264   64
60Tツェン ヤニ+264   64
60T勝 みなみ+273   73
60Tガーリーン カウル+254   54
60T@ ゾーイ キューザック+254   54
60Tジャラビー ブンチャン+251   51
60T尾関 彩美悠+251   51
60T@ ケートリン コング+251   51
60T@ リン ジエン+247   47
93Tブリアナ ドウ+374   74
93Tキャサリン パーク+374   74
93T@ パウラ マルティン サムペドロ+374   74
93T小祝 さくら+374   74
93Tファン ユミン+374   74
93Tメガ ガネ+374   74
93Tキム ヒョージュ+374   74
93T後藤 未有+374   74
93Tアンナ ノードクイスト+374   74
93Tセリーヌ ビュティエ+365   65
93Tイム ジンヒ+366   66
93Tミミ ローズ+362   62
93T@ ファラ オキーフ+351   51
93T早川 夏未+352   52
107Tシャネッティ ワナセン+475   75
107Tコ ジンヨン+475   75
107Tデビ ウェバー+475   75
107Tブリタニー ラング+475   75
107Tパク ソンヒョン+475   75
107Tオリビア メハフィ+475   75
107Tメガン カン+475   75
107T河本 結+475   75
107Tリリア ヴ+475   75
107T菅 楓華+463   63
107Tオーストン キム+463   63
107Tチェン ペイユン+463   63
107Tアナ ファン+463   63
107Tポーラ レト+460   60
107Tジーナ キム+471   71
107T@ ベロニカ ケドロノバ+460   60
107Tチャン ウェイウェイ+452   52
107T@ タナナ コチャサンマニー+452   52
107T@ アディ ドブソン+453   53
107T@ ソフィア リベラ+449   49
127Tヘ ムニ+576   76
127Tイ ミヒャン+576   76
127Tレオナ マグワイヤー+576   76
127Tヘイリー クーパー+576   76
127Tカルロタ シガンダ+576   76
127T西郷 真央+572   72
127Tミシェル ウィー+567   67
127T@ ローレン キム+560   60
127Tヨハンナ シュールセン+553   53
127Tキャサリン ムジ+549   49
137Tマデリーン サグストロム+677   77
137Tコ ジウォン+677   77
137Tリン グラント+677   77
137Tアシュリー ブハイ+677   77
137T笹生 優花+677   77
137Tジェニー ベイ+673   73
137T岩井 千怜+665   65
137Tケイリン ノ+651   51
145T@ アイナ キム スチャード+778   78
145T@ イ エイミースンヒョン+778   78
145Tポーリン デル ロサリオ+778   78
145T@ アテナ シン+778   78
145T竹田 麗央+769   69
145T鈴木 愛+770   70
151T@ サラ ハメット+980   80
151Tダニエル カン+980   80
151Tホン ジュンミン+964   64
154Tワン ミランダ+1081   81
154Tベッキー モーガン+1081   81
154Tロイス ラウ+1081   81

※選手名の＠はアマチュア。

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全米女子オープンゴルフ2026の中継スケジュール

全米女子オープンゴルフ2026は、ネット配信は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』での生中継が予定されている。

なお、『U-NEXT』は「月額プラン」にて最大2CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はCh1が「国際映像」、Ch2が「特定グループ」となる。なお、配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は配信開始の6時間前までに配信ページに記載。日本語解説以外の時間帯は英語音声での配信となる。

また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能だ。

チャンネル形態放送・配信時間
U-NEXT
(31日間無料体験)		ネット全ラウンドライブ配信
ゴルフネットワーク衛星放送【1日目：6/5(金)】3:00～11:00
【2日目：6/6(土)】3:00～11:00
【3日目：6/7(日)】6:00～11:00
【最終日：6/8(月)】4:00～9:00

※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？

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全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

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U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

  1. U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
  2. ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
  3. 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
  4. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
  5. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

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U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。