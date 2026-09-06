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Naomi osakaGetty Images
WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴
Yuta Tokuma

全米オープンテニス2026を無料で見る方法はある？

全米オープンテニス2026無料で見る方法は？視聴方法を紹介。


全米オープン2026を連日ライブ配信
us open tennis 2026

WOWOWオンデマンド

WOWOWが「全米オープン2026」を連日生中継！

大坂なおみら日本勢が出場

WOWOWオンデマンドなら今すぐ視聴可能！

大坂なおみら出場

テニス四大大会(グランドスラム)の一つ「全米オープンテニス2026(US Open 2026)」が、アメリカ・ニューヨークで開催される。

【錦織圭・大坂なおみ】WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴

全米オープンテニス2026を無料で見る方法はあるのか。視聴方法を紹介する。

全米オープン2026｜試合日程

全米オープンはテニスのグランドスラム(四大大会)の1つ。アメリカ合衆国ニューヨーク州のUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センターで開催される。

2026年大会は8月24日に予選がスタートし、最終日の9月13日に男子シングルスに行われる。

日付

種目・内容

8/24 (月)

  • 男女シングルス予選
  • 混合ダブルス予選

8/25 (火)

  • 男女シングルス予選
  • 混合ダブルス1・2回戦

8/26 (水)

  • 男女シングルス予選
  • 混合ダブルス準決勝・決勝

8/27 (木)

  • 男女シングルス予選

8/30 (日)

  • 男女シングルス 1回戦

8/31 (月)

  • 男女シングルス 1回戦

9/1 (火)

  • 男女シングルス 1回戦

9/2 (水)

  • 男女シングルス 2回戦

9/3 (木)

  • 男女シングルス 2回戦
  • 女子ダブルス 1回戦

9/4 (金)

  • 男女シングルス 3回戦
  • 男女ダブルス 1回戦

9/5 (土)

  • 男女シングルス 3回戦
  • 男子ダブルス 1回戦
  • 女子ダブルス 2回戦

9/6 (日)

  • 男女シングルス 4回戦 (R16)
  • 男女ダブルス 2回戦

9/7 (月)

  • 男女シングルス 4回戦 (R16)
  • 男子ダブルス 2回戦
  • 女子ダブルス 3回戦

9/8 (火)

  • 男女シングルス準々決勝
  • 男子ダブルス 3回戦
  • 女子ダブルス準々決勝

9/9 (水)

  • 男女シングルス準々決勝
  • 男子ダブルス準々決勝
  • 女子ダブルス準決勝

9/10 (木)

  • 女子シングルス準決勝
  • 男子ダブルス準決勝

9/11 (金)

  • 男子シングルス準決勝
  • 女子ダブルス決勝

9/12 (土)

  • 女子シングルス決勝
  • 男子ダブルス決勝

9/13 (日)

  • 男子シングルス決勝
【錦織圭・大坂なおみ】WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴

全米オープン2026｜放送・配信予定

全米オープンは、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。

今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。

無料視聴可能？

全米オープンは日本国内では『WOWOW』の独占中継・配信となるため、他のメディアでは放送されない。

WOWOW』のは月額2,530円(税込)となっており、無料での視聴はできない。

放送・配信サービス

放送・配信

WOWOW

予選から本戦まで独占放送

WOWOWオンデマンド

予選から本戦までライブ配信

【錦織圭・大坂なおみ】WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴

WOWOWの視聴方法

wowow ondemand 2026 entranceWOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
  3. 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。

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