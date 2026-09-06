全米オープンテニス2026を無料で見る方法はある？

テニス四大大会(グランドスラム)の一つ「全米オープンテニス2026(US Open 2026)」が、アメリカ・ニューヨークで開催される。
全米オープンテニス2026を無料で見る方法はあるのか。視聴方法を紹介する。
全米オープン2026｜試合日程
全米オープンはテニスのグランドスラム(四大大会)の1つ。アメリカ合衆国ニューヨーク州のUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センターで開催される。
2026年大会は8月24日に予選がスタートし、最終日の9月13日に男子シングルスに行われる。
日付
種目・内容
8/24 (月)
8/25 (火)
8/26 (水)
8/27 (木)
8/30 (日)
8/31 (月)
9/1 (火)
9/2 (水)
9/3 (木)
9/4 (金)
9/5 (土)
9/6 (日)
9/7 (月)
9/8 (火)
9/9 (水)
9/10 (木)
9/11 (金)
9/12 (土)
9/13 (日)
全米オープン2026｜放送・配信予定
全米オープンは、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。
今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。
無料視聴可能？
全米オープンは日本国内では『WOWOW』の独占中継・配信となるため、他のメディアでは放送されない。
『WOWOW』のは月額2,530円(税込)となっており、無料での視聴はできない。
放送・配信サービス
放送・配信
WOWOW
予選から本戦まで独占放送
予選から本戦までライブ配信
WOWOWの視聴方法WOWOW
WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
- 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。
BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。
スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。
放送経由(テレビ)
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。
既存契約者の利用方法
すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。