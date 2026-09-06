全米オープンテニス2026を無料で見る方法はある？





テニス四大大会(グランドスラム)の一つ「全米オープンテニス2026(US Open 2026)」が、アメリカ・ニューヨークで開催される。

全米オープンテニス2026を無料で見る方法はあるのか。視聴方法を紹介する。

全米オープン2026｜試合日程

全米オープンはテニスのグランドスラム(四大大会)の1つ。アメリカ合衆国ニューヨーク州のUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センターで開催される。

2026年大会は8月24日に予選がスタートし、最終日の9月13日に男子シングルスに行われる。

日付 種目・内容 8/24 (月) 男女シングルス予選

混合ダブルス予選 8/25 (火) 男女シングルス予選

混合ダブルス1・2回戦 8/26 (水) 男女シングルス予選

混合ダブルス準決勝・決勝 8/27 (木) 男女シングルス予選 8/30 (日) 男女シングルス 1回戦 8/31 (月) 男女シングルス 1回戦 9/1 (火) 男女シングルス 1回戦 9/2 (水) 男女シングルス 2回戦 9/3 (木) 男女シングルス 2回戦

女子ダブルス 1回戦 9/4 (金) 男女シングルス 3回戦

男女ダブルス 1回戦 9/5 (土) 男女シングルス 3回戦

男子ダブルス 1回戦

女子ダブルス 2回戦 9/6 (日) 男女シングルス 4回戦 (R16)

男女ダブルス 2回戦 9/7 (月) 男女シングルス 4回戦 (R16)

男子ダブルス 2回戦

女子ダブルス 3回戦 9/8 (火) 男女シングルス準々決勝

男子ダブルス 3回戦

女子ダブルス準々決勝 9/9 (水) 男女シングルス準々決勝

男子ダブルス準々決勝

女子ダブルス準決勝 9/10 (木) 女子シングルス準決勝

男子ダブルス準決勝 9/11 (金) 男子シングルス準決勝

女子ダブルス決勝 9/12 (土) 女子シングルス決勝

男子ダブルス決勝 9/13 (日) 男子シングルス決勝

全米オープン2026｜放送・配信予定

全米オープンは、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。

今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。

無料視聴可能？

全米オープンは日本国内では『WOWOW』の独占中継・配信となるため、他のメディアでは放送されない。

『WOWOW』のは月額2,530円(税込)となっており、無料での視聴はできない。

放送・配信サービス 放送・配信 WOWOW 予選から本戦まで独占放送 WOWOWオンデマンド 予選から本戦までライブ配信

WOWOWの視聴方法

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。