全米オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

テニス四大大会(グランドスラム)の一つ「全米オープンテニス2026(US Open 2026)」が、アメリカ・ニューヨークで開催される。
本記事では、全米オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
全米オープンテニス2026の試合日程は？
全米オープンテニス2026(US Open 2026)は、現地時間2026年8月23日(日)から9月13日(日)にかけて開催される。日本とニューヨークの時差は13時間で、日本が13時間進んでいるため、多くの試合は日本時間の深夜から翌朝にかけて行われる。
男女シングルスの予選は日本時間8月24日(月)23:45頃からスタートし、本戦は8月30日(日)から実施。準決勝以降は早朝帯の試合が中心となり、女子シングルス決勝は9月13日(日)4:45頃、男子シングルス決勝は9月14日(月)2:45頃に開始予定だ。
また、車いす男女シングルス決勝も9月14日(月)18:00頃から予定されている。全米オープンテニス2026の主な試合日程を日本時間でまとめると以下の通り。
日本時間
ラウンド・イベント
8月24日(月)23:45頃～8月28日(金)早朝
男女シングルス予選
8月30日(日)23:45頃～9月10日(木)早朝
男女シングルス 1回戦～準々決勝
9月11日(金)7:50頃～
女子シングルス 準決勝
9月12日(土)3:50頃～／7:50頃～
男子シングルス 準決勝
9月13日(日)4:45頃～
女子シングルス 決勝
9月14日(月)2:45頃～
男子シングルス 決勝
9月14日(月)18:00頃～
車いす男女シングルス 決勝
全米オープン2026の放送・配信予定は？WOWOW
全米オープン2026は、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。
今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。
一方、地上波やNHK、U-NEXTなどその他の動画配信サービスでの無料放送・配信は予定されていない。
全米オープン2026をネットで視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドをチェックしておきたい。
放送・配信サービス
対応
内容
WOWOW
○
予選から本戦まで独占放送
○
予選から本戦までライブ配信
地上波
×
放送予定なし
NHK
×
放送予定なし
U-NEXTなどその他VOD
×
無料配信予定なし
全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？WOWOW
WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
- 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。
BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。
スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。
放送経由(テレビ)
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。
既存契約者の利用方法
すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。