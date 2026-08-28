全米オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

テニス四大大会(グランドスラム)の一つ「全米オープンテニス2026(US Open 2026)」が、アメリカ・ニューヨークで開催される。

本記事では、全米オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

全米オープンテニス2026の試合日程は？

全米オープンテニス2026(US Open 2026)は、現地時間2026年8月23日(日)から9月13日(日)にかけて開催される。日本とニューヨークの時差は13時間で、日本が13時間進んでいるため、多くの試合は日本時間の深夜から翌朝にかけて行われる。

男女シングルスの予選は日本時間8月24日(月)23:45頃からスタートし、本戦は8月30日(日)から実施。準決勝以降は早朝帯の試合が中心となり、女子シングルス決勝は9月13日(日)4:45頃、男子シングルス決勝は9月14日(月)2:45頃に開始予定だ。

また、車いす男女シングルス決勝も9月14日(月)18:00頃から予定されている。全米オープンテニス2026の主な試合日程を日本時間でまとめると以下の通り。

日本時間 ラウンド・イベント 8月24日(月)23:45頃～8月28日(金)早朝 男女シングルス予選 8月30日(日)23:45頃～9月10日(木)早朝 男女シングルス 1回戦～準々決勝 9月11日(金)7:50頃～ 女子シングルス 準決勝 9月12日(土)3:50頃～／7:50頃～ 男子シングルス 準決勝 9月13日(日)4:45頃～ 女子シングルス 決勝 9月14日(月)2:45頃～ 男子シングルス 決勝 9月14日(月)18:00頃～ 車いす男女シングルス 決勝

全米オープン2026の放送・配信予定は？

WOWOW

全米オープン2026は、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。

今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。

一方、地上波やNHK、U-NEXTなどその他の動画配信サービスでの無料放送・配信は予定されていない。

全米オープン2026をネットで視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドをチェックしておきたい。

放送・配信サービス 対応 内容 WOWOW ○ 予選から本戦まで独占放送 WOWOWオンデマンド ○ 予選から本戦までライブ配信 地上波 × 放送予定なし NHK × 放送予定なし U-NEXTなどその他VOD × 無料配信予定なし

全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。