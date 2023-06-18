全米オープンゴルフ選手権2023男子を見るには？全セッションのテレビ放送予定、無料視聴方法を紹介。地上波・民放・ネットどこで見れる？松山英樹ら日本人選手も出場。

4大メジャー大会の一つ、全米オープンゴルフ選手権2023が日本時間6月16日(木)に開幕する。

本記事では、全米オープンゴルフ2023のセッション日程、放送・配信予定、お得な無料視聴方法を紹介する。

全米オープンゴルフ2023｜順位・スコア速報

全米オープンゴルフ2023は、3日目が終了。永野竜太郎が通算4アンダーで日本勢最高の8位に浮上しており、最終日に期待がかかる。

また、松山英樹はトータル2アンダーで12位タイにつけている。

順位 選手名 スコア 1 2 3 4 TOTAL 1T ワインドハム クラーク -10 64 67 69 - 200 1T リッキー ファウラー -10 62 68 70 - 200 3 ロリー マキロイ -9 65 67 69 - 201 4 スコッティー シェフラー -7 67 68 68 - 203 5 ハリス イングリッシュ -6 67 66 71 - 204 6T ダスティン ジョンソン -5 64 70 71 - 205 6T ザンダー シャウフェレ -5 62 70 73 - 205 8 永野 竜太郎 -4 71 67 68 - 206 9T トム キム -3 73 68 66 - 207 9T ブライソン デシャンボー -3 67 72 68 - 207 9T キャメロン スミス -3 69 67 71 - 207 12T 松山 英樹 -2 72 69 67 - 208 12T ビクトル ホブラン -2 69 70 69 - 208 12T ミン ウー リー -2 69 65 74 - 208

※第3日終了時点

全米オープンゴルフ2023｜最終日のセッション日程

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日本時間 セッション 6/18(日)23:00～ 最終日

全米オープンゴルフ最終日の放送・配信予定

全米オープンゴルフ2023は、テレビが『CSゴルフネットワーク』と『BS松竹東急』で中継、ネットは『DAZN』と『ゴルフネットワークプラス』がライブ配信する。Amazon Prime Videoチャンネルのゴルフネットワークプラスでも視聴可能だ。

■放送局・配信サイト

▶全米オープンゴルフ2023はAmazonで配信！ゴルフネットワークプラスで無料体験視聴

全米オープンゴルフ2023の無料視聴方法

全米オープンゴルフ2023は、Amazon Prime Videoチャンネルの『ゴルフネットワークプラス』で全セッションライブ配信される。

ゴルフネットワークプラスの月額料金は1,650円(税込)だが、初回7日間の無料トライアル期間を設けており、体験中でも全米オープンゴルフを視聴可能。もちろん無料期間内での解約も可能なので、この機会に登録してみると良いだろう。

Amazonの『ゴルフネットワークプラス』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額1,650円）

※Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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