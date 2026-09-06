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2026 US Open - Day 7Getty Images Sport
WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴
Aoi Fujimiya

【全米オープン2026】大坂なおみの4回戦はいつ？対戦相手・試合日程・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

大坂なおみの全米オープン2026 4回戦は何時から？対戦相手・試合日程・放送配信情報を紹介。

全米オープン2026を連日ライブ配信
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WOWOWオンデマンド

WOWOWが「全米オープン2026」を連日生中継！

大坂なおみら日本勢が出場

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大坂なおみら出場

テニスの四大大会の一つ「全米オープン2026」では、大坂なおみが女子シングルス4回戦に臨む。

【大坂なおみ】WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴

本記事では、大坂なおみの全米オープン2026女子シングルス4回戦について、対戦相手、試合日程、開始時間、テレビ放送・ライブ配信予定を紹介する。

大坂なおみの全米オープン2026 4回戦はいつ？

大坂なおみは、日本時間9月6日に行われた全米オープン2026女子シングルス3回戦で、世界ランキング20位のエリーズ・メルテンス(ベルギー)と対戦。6-3、3-6、7-5で勝利し、4回戦進出を決めた。

4回戦は9月8日に行われる予定となっている。ただし、現時点で具体的な試合開始時間は決定しておらず、試合スケジュールは未定となっている。

項目

内容

大会

全米オープン2026

種目

女子シングルス4回戦

日程

2026年9月8日予定

試合開始時間

未定

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大坂なおみの全米オープン2026 4回戦の対戦相手は？

大坂なおみの4回戦の対戦相手は、第2シードのエレーナ・ルバキナ(カザフスタン)とユリア・スタロドゥブツェワ(ウクライナ)の勝者となる。

大坂は3回戦でエリーズ・メルテンスとのフルセットの接戦を制してベスト16入り。次戦では、ルバキナvsスタロドゥブツェワの勝者と準々決勝進出を懸けて対戦する。

項目

内容

大坂なおみ

4回戦進出

対戦相手

ルバキナ vs スタロドゥブツェワの勝者

ラウンド

女子シングルス4回戦

勝利した場合

準々決勝進出

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全米オープン2026の放送・配信予定は？

us open tennis 2026WOWOW

全米オープン2026は、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。

今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。

一方、地上波やNHK、U-NEXTなどその他の動画配信サービスでの無料放送・配信は予定されていない。

全米オープン2026をネットで視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドをチェックしておきたい。

放送・配信サービス

対応

内容

WOWOW

予選から本戦まで独占放送

WOWOWオンデマンド

予選から本戦までライブ配信

地上波

×

放送予定なし

NHK

×

放送予定なし

U-NEXTなどその他VOD

×

無料配信予定なし

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全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？

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WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
  3. 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。

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