【全米オープン2026】大坂なおみの4回戦はいつ？対戦相手・試合日程・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

テニスの四大大会の一つ「全米オープン2026」では、大坂なおみが女子シングルス4回戦に臨む。

本記事では、大坂なおみの全米オープン2026女子シングルス4回戦について、対戦相手、試合日程、開始時間、テレビ放送・ライブ配信予定を紹介する。

大坂なおみの全米オープン2026 4回戦はいつ？

大坂なおみは、日本時間9月6日に行われた全米オープン2026女子シングルス3回戦で、世界ランキング20位のエリーズ・メルテンス(ベルギー)と対戦。6-3、3-6、7-5で勝利し、4回戦進出を決めた。

4回戦は9月8日に行われる予定となっている。ただし、現時点で具体的な試合開始時間は決定しておらず、試合スケジュールは未定となっている。

項目 内容 大会 全米オープン2026 種目 女子シングルス4回戦 日程 2026年9月8日予定 試合開始時間 未定

大坂なおみの全米オープン2026 4回戦の対戦相手は？

大坂なおみの4回戦の対戦相手は、第2シードのエレーナ・ルバキナ(カザフスタン)とユリア・スタロドゥブツェワ(ウクライナ)の勝者となる。

大坂は3回戦でエリーズ・メルテンスとのフルセットの接戦を制してベスト16入り。次戦では、ルバキナvsスタロドゥブツェワの勝者と準々決勝進出を懸けて対戦する。

項目 内容 大坂なおみ 4回戦進出 対戦相手 ルバキナ vs スタロドゥブツェワの勝者 ラウンド 女子シングルス4回戦 勝利した場合 準々決勝進出

全米オープン2026の放送・配信予定は？

WOWOW

全米オープン2026は、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。

今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。

一方、地上波やNHK、U-NEXTなどその他の動画配信サービスでの無料放送・配信は予定されていない。

全米オープン2026をネットで視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドをチェックしておきたい。

放送・配信サービス 対応 内容 WOWOW ○ 予選から本戦まで独占放送 WOWOWオンデマンド ○ 予選から本戦までライブ配信 地上波 × 放送予定なし NHK × 放送予定なし U-NEXTなどその他VOD × 無料配信予定なし

全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。