【全米オープン2026】大坂なおみの4回戦はいつ？対戦相手・試合日程・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

テニスの四大大会の一つ「全米オープン2026」では、大坂なおみが女子シングルス4回戦に臨む。
本記事では、大坂なおみの全米オープン2026女子シングルス4回戦について、対戦相手、試合日程、開始時間、テレビ放送・ライブ配信予定を紹介する。
大坂なおみの全米オープン2026 4回戦はいつ？
大坂なおみは、日本時間9月6日に行われた全米オープン2026女子シングルス3回戦で、世界ランキング20位のエリーズ・メルテンス(ベルギー)と対戦。6-3、3-6、7-5で勝利し、4回戦進出を決めた。
4回戦は9月8日に行われる予定となっている。ただし、現時点で具体的な試合開始時間は決定しておらず、試合スケジュールは未定となっている。
項目
内容
大会
全米オープン2026
種目
女子シングルス4回戦
日程
2026年9月8日予定
試合開始時間
未定
大坂なおみの全米オープン2026 4回戦の対戦相手は？
大坂なおみの4回戦の対戦相手は、第2シードのエレーナ・ルバキナ(カザフスタン)とユリア・スタロドゥブツェワ(ウクライナ)の勝者となる。
大坂は3回戦でエリーズ・メルテンスとのフルセットの接戦を制してベスト16入り。次戦では、ルバキナvsスタロドゥブツェワの勝者と準々決勝進出を懸けて対戦する。
項目
内容
大坂なおみ
4回戦進出
対戦相手
ルバキナ vs スタロドゥブツェワの勝者
ラウンド
女子シングルス4回戦
勝利した場合
準々決勝進出
全米オープン2026の放送・配信予定は？WOWOW
全米オープン2026は、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。
今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。
一方、地上波やNHK、U-NEXTなどその他の動画配信サービスでの無料放送・配信は予定されていない。
全米オープン2026をネットで視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドをチェックしておきたい。
放送・配信サービス
対応
内容
WOWOW
○
予選から本戦まで独占放送
○
予選から本戦までライブ配信
地上波
×
放送予定なし
NHK
×
放送予定なし
U-NEXTなどその他VOD
×
無料配信予定なし
全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？WOWOW
WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
- 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。
BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。
スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。
放送経由(テレビ)
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。
既存契約者の利用方法
すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。