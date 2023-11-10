2023シーズンの明治安田生命J1リーグ第32節が2023年11月12日(日)に開催。浦和レッズとヴィッセル神戸が対戦する。
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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。
浦和vs神戸のWINNER予想オッズは？
■ホーム勝利［浦和］・アウェイ勝利［神戸］
販売期限:2023/11/12(日)14:50
以下に続く
|浦和勝利オッズ
|予想スコア
|神戸勝利オッズ
|4.7倍
|1-0
|5.5倍
|6.6倍
|2-0
|6.9倍
|5.4倍
|2-1
|6.4倍
|22.2倍
|3-0
|13.6倍
|14.5倍
|3-1
|9.3倍
|19.5倍
|3-2
|16.7倍
|14.6倍
|その他の勝利
|18.2倍
■引き分け
※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/11/10(金)12:03時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック
浦和vs神戸｜対戦カード・試合情報
- 試合日程：2023年11月12日（日）15:00キックオフ
- 大会：明治安田生命J1リーグ 第32節
- カード：浦和レッズ vs ヴィッセル神戸
- 会場：埼玉スタジアム2002
- 放送・配信：DAZN
※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。