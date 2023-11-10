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浦和レッズvsヴィッセル神戸の勝敗予想・WINNERオッズ・倍率は？明治安田生命J1リーグ第32節

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Yoshio KOIZUMI Urawa Daiju SASAKI Kobe(C)Getty Images
J1リーグ浦和レッズ 対 ヴィッセル神戸浦和レッズヴィッセル神戸

【J1リーグ2023 対戦情報】11月12日開催の明治安田生命J1リーグ第32節、浦和レッズvsヴィッセル神戸はスポーツくじ「WINNER」の対象試合。予想に使えるオッズ・データ・対戦情報を紹介。

2023シーズンの明治安田生命J1リーグ第32節が2023年11月12日(日)に開催。浦和レッズとヴィッセル神戸が対戦する。

▶【浦和vs神戸】ドコモスポーツくじで最新試合のWINNERオッズをチェック！

同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。

浦和vs神戸のWINNER予想オッズは？

■ホーム勝利［浦和］・アウェイ勝利［神戸］

販売期限:2023/11/12(日)14:50

以下に続く
浦和勝利オッズ 予想スコア神戸勝利オッズ
4.7倍1-05.5倍
6.6倍 2-0 6.9倍
5.4倍 2-1 6.4倍
22.2倍 3-0 13.6倍
14.5倍 3-1 9.3倍
19.5倍 3-2 16.7倍
14.6倍 その他の勝利 18.2倍

■引き分け

予想スコアオッズ
0-0 6.5倍
1-1 6.6倍
2-2 8.6倍
その他の引き分け 33.9倍

※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/11/10(金)12:03時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック

浦和vs神戸｜対戦カード・試合情報

  • 試合日程：2023年11月12日（日）15:00キックオフ
  • 大会：明治安田生命J1リーグ　第32節
  • カード：浦和レッズ vs ヴィッセル神戸
  • 会場：埼玉スタジアム2002
  • 放送・配信：DAZN

※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。