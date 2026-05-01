世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人が、5月2日(土)に行われる。
本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のPPV料金やお得な購入期間を紹介する。
井上尚弥vs中谷潤人の試合日時
井上尚弥vs中谷潤人の世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチは、2026年5月2日(土)に東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」で実施。当日は全7試合が開催予定で、第1試合は15:00に開始予定となっている。
- 大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人
- メインカード：世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人
- 開催日：2026年5月2日(土)
- 時刻：開場 12:30｜開演 15:00(予定)
- 会場：東京ドーム
※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。
井上尚弥vs中谷潤人のPPV料金は？
井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の全試合は、ネット『Lemino』がPPV形式でライブ配信。『Lemino』の他、『イープラス』、『ローソンチケット』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』でも購入が可能だが、『イープラス』と『ローソンチケット』では各種手数料、『WOWOW百貨店』と『DAZN』では加入費が別途発生する。また、『DAZN』は同プラットフォームの有料会員専用ページ・プレイヤーを通じての購入・視聴となる。
PPV料金は各プレイガイド共通で、事前販売価格が6,050円(税込)、当日販売価格が7,150円(税込)。お得な事前販売価格で購入できる期間は2026年5月1日(金)23:59までとなる。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を利用中の方であれば、追加料金なしで視聴することができる。
|PPVチケット
|料金(税込)
|販売期間
|事前販売
|6,050円
|2026年5月1日(金)23:59まで
|当日販売
|7,150円
|2026年5月2日(土)0:00から
※Leminoアプリではアプリ手数料が含まれ、販売価格7,590円(税込)。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者は追加料金なし。ご購入の場合も払い戻し不可。
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。
※事前販売期間はプレイガイドによって異なる可能性があります。
井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入で特典多数！
「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」のPPVチケットを購入した方(※DAZNは除く)は、井上尚弥や中谷潤人らが出場した過去の試合映像、その激闘の裏側に迫ったドキュメンタリー作品が視聴可能。『Lemino』ではその他、プロボクシング界の著名人による勝敗予想・徹底分析、密着ドキュメンタリー、公開練習などが無料配信されており、試合日までに楽しめるコンテンツが充実している。
また、『Lemino』公式YouTubeチャンネルでは前日公開計量、試合直前記者会見の模様などが視聴可能だ。
試合直前記者会見
前日公開計量
井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法
Lemino
井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり
- 「THE DAY 井上尚弥vs中谷潤人」Lemino特設ページへアクセス
- 「PPVチケットの購入」をタップ
- Leminoでの購入を選択
- dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
- 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！
井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報
- 井上尚弥vs中谷潤人はいつ？試合日程・テレビ中継/ネット配信・会場
- 井上尚弥vs中谷潤人の地上波テレビ放送・BS・CS中継はある？
- 井上尚弥vs中谷潤人の視聴方法まとめ！PPVチケットは必要？配信価格は？
- 井上尚弥vs中谷潤人の試合日程・階級・最新情報まとめ
- 井上尚弥vs中谷潤人はどの階級で戦う？スーパーバンタム級の条件・体重制限・対戦の背景
※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。