世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人が、5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のPPV料金やお得な購入期間を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の試合日時

井上尚弥vs中谷潤人の世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチは、2026年5月2日(土)に東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」で実施。当日は全7試合が開催予定で、第1試合は15:00に開始予定となっている。

大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

メインカード：世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

開催日：2026年5月2日(土)

時刻：開場 12:30｜開演 15:00(予定)

会場：東京ドーム

※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。

井上尚弥vs中谷潤人のPPV料金は？

井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の全試合は、ネット『Lemino』がPPV形式でライブ配信。『Lemino』の他、『イープラス』、『ローソンチケット』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』でも購入が可能だが、『イープラス』と『ローソンチケット』では各種手数料、『WOWOW百貨店』と『DAZN』では加入費が別途発生する。また、『DAZN』は同プラットフォームの有料会員専用ページ・プレイヤーを通じての購入・視聴となる。

PPV料金は各プレイガイド共通で、事前販売価格が6,050円(税込)、当日販売価格が7,150円(税込)。お得な事前販売価格で購入できる期間は2026年5月1日(金)23:59までとなる。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を利用中の方であれば、追加料金なしで視聴することができる。

PPVチケット 料金(税込) 販売期間 事前販売 6,050円 2026年5月1日(金)23:59まで 当日販売 7,150円 2026年5月2日(土)0:00から

※Leminoアプリではアプリ手数料が含まれ、販売価格7,590円(税込)。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者は追加料金なし。ご購入の場合も払い戻し不可。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※事前販売期間はプレイガイドによって異なる可能性があります。

井上尚弥vs中谷潤人のPPV購入で特典多数！

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」のPPVチケットを購入した方(※DAZNは除く)は、井上尚弥や中谷潤人らが出場した過去の試合映像、その激闘の裏側に迫ったドキュメンタリー作品が視聴可能。『Lemino』ではその他、プロボクシング界の著名人による勝敗予想・徹底分析、密着ドキュメンタリー、公開練習などが無料配信されており、試合日までに楽しめるコンテンツが充実している。

また、『Lemino』公式YouTubeチャンネルでは前日公開計量、試合直前記者会見の模様などが視聴可能だ。

試合直前記者会見

前日公開計量

井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

Lemino

井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。