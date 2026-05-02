井上尚弥が、世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチで中谷潤人と対戦する。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人の実施時間帯を紹介する。

井上尚弥戦が行われる時間帯は？

井上尚弥vs中谷潤人は、東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」のメインカードとして7試合目(ファイナル)に実施。大会では、第1試合が5月2日(土)15:00に開始される。

井上尚弥vs中谷潤人の開始時刻は他の試合の進行状況によって大きく前後する可能性があるが、19:00～20:00ごろの時間帯となることが予想できる。なお、この時間は他の試合のラウンド数からボクシングの一般的な進行時間を考慮して計算したものとなるが、KO決着などの展開となる試合が出た場合は早まることとなる。不測の事態によって開始が遅くなる可能性もあるが、いずれにしろ試合の開始は早まることを想定していたほうが安全だ。

井上尚弥戦の視聴は当日でも間に合う？

結論から言うと、井上尚弥vs中谷潤人は試合当日、さらに大会開始後に視聴手続きを開始したとしても問題なく視聴することができる。

井上尚弥vs中谷潤人など「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の全試合を中継するネット『Lemino』は、5月10日(日)23:59までPPVチケットを販売。見逃し視聴期限も2026年5月31日(日)23:59までとなっているため、ライブ視聴する時間が無かったとしても後からじっくりと試合を楽しむことができる。

なお、『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は当日販売が7,150円(税込)。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらない。その他についても各種手数料が発生するため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

開始日時：2026/5/2(土)15:00

ネット配信： Lemino(PPV形式)

PPV価格：7,150円(税込 ※当日販売)

販売期間：2026/5/10(日)23:59

視聴期限：2026/5/2(土)14:30(予定)～2026/5/31(日)23:59

※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

LeminoのPPV購入・視聴方法

Lemino

2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

井上尚弥vs中谷潤人の関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。