先制弾バログン一発退場も圧巻FK弾で勝利！アメリカがラウンド16進出…共催三国はすべて16強へ

FIFAワールドカップ2026は1日にラウンド32が行われ、アメリカとボスニア・ヘルツェゴヴィナが対戦した。





グループDを首位で通過した開催国アメリカと、3大会ぶりの出場でグループBを3位で通過したボスニア・ヘルツェゴヴィナ。両チームがサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで激突した。アメリカでは、プリシッチやバログンが先発入り。ボスニア・ヘルツェゴヴィナでは、エースFWジェコがフィールドプレイヤーとしてノックアウトステージの最年長出場記録を更新している（40歳106日）。





序盤から両者積極的な姿勢を見せ、ハイテンポな攻防が続く。ボスニア・ヘルツェゴヴィナは10分、ジェコの落としからアライベゴヴィッチが強烈なシュートでGKを襲う。一方のアメリカも、15分過ぎからバログン、ロビンソンなどにチャンスが訪れた。





激しい攻防が続く中、アメリカは31分にハイプレスからボールを奪うと、最後はバログンがネットを揺らす。しかし、判定はオフサイド。ゴールは認められない。それでも前半終了間際、バログンが今度こそゴールを奪う。相手ロングボールを跳ね返して速攻を仕掛け、最後はボックス内でボールが足元にこぼれてきたエースが確実に仕留めた。アメリカが大きなリードを手にし、前半を折り返す。









ビハインドを背負って後半に突入したボスニア・ヘルツェゴヴィナだが、50分にアクシデント。ジェコが足を痛めてプレー続行不可能となり、エースが交代を余儀なくされた。すると63分、ムハレモヴィッチの足首を踏みつける格好となったバログンがVARレビューの結果、一発退場に。リードしていたアメリカが数的不利に陥った。





苦しくなったアメリカだが、79分にプリシッチがネットを揺らす。しかし、ここはオフサイドの判定でノーゴールに。しかし82分、ゴール前で得た直接FKをティルマンが見事に叩き込み、リードを広げることに成功した。試合はこのまま終了。アメリカが2-0でボスニア・ヘルツェゴヴィナを下し、ラウンド16へ進出した。この結果、アメリカ、メキシコ、カナダの今大会の共催国は3カ国とも16強へと駒を進めている。







