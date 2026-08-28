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ブンデスリーガ
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ウニオンvsフランクフルトを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【8月29日】ウニオン・ベルリンvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第1節

ブンデスリーガ
ウニオン・ベルリン 対 フランクフルト
ウニオン・ベルリン
フランクフルト
堂安律
K. Kosugi

【堂安律・小杉啓太出場予定】2026-27ブンデスリーガ第1節、ウニオン・ベルリン対アイントラハト・フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


2026-27シーズンのブンデスリーガ第1節が日本時間2026年8月29日(土)に開催され、ウニオン・ベルリンと、堂安律・小杉啓太が所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。


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本記事では、ウニオン・ベルリンvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。


ウニオン・ベルリンvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

ウニオン・ベルリンvsフランクフルトは、日本時間8月29日(土)にウニオンのホーム、シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第1節
  • 日時：2026年8月29日(土) 22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ウニオン・ベルリン vs アイントラハト・フランクフルト
  • 会場：シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライ


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ウニオン・ベルリンvsフランクフルト｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第1節のウニオン・ベルリンvsフランクフルトは『DAZN』がライブ配信を行う。



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DAZN


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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり


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ウニオン・ベルリンvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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DAZN logo 2019

シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。


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ウニオン・ベルリンvsフランクフルト チーム情報

ウニオン・ベルリン vs フランクフルト 予想スタメン

4-4-2
ウニオン・ベルリン crest
ウニオン・ベルリン
FCU
フォーメーション
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
4-4-2
31マテオ・ラープ18ヨシプ・ユラノヴィッチ14レオポルト・ケルフェルド15トム・ローテ4ゼノ・ファン・デン・ボッシュ9リヴァン・ブルク8ラニ・ケディラ11チョン・ウヨン6アジョシャ・ケムライン27マリン・リュビチッチ29エマヌエル・ラッテ・ラス40カウア4ロビン・コッホ2エリアス・バウム5O. Fernandes26K. Kosugi29A. Amaimouni-Echghouyab42ジャン・ウズン25ラファエル・オニエディカ27マリオ・ゲッツェ11Y. Ebnoutalib9ヨナタン・ブルカルト
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
4-4-2
ウニオン・ベルリン

先発メンバー

フランクフルト

マネージャー

  • M. Lustrinelli
  • A. Huetter


成績

FCU

FCU - 直近成績

DOD
2-1
CGL
2-2
ARL
3-2
IPS
2-4
EBS
2-4
得点（失点）
12/12
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
5/5
SGE

SGE - 直近成績

WMA
0-1
HUL
2-0
FSV
5-1
BRE
7-0
STT
0-11
得点（失点）
19/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ウニオン・ベルリンドローフランクフルト
2
3
0
ブンデスリーガ
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
1
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
1
終了
ブンデスリーガ
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
3
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
4
終了
ブンデスリーガ
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
1
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
2
終了
ブンデスリーガ
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
1
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
1
終了
ブンデスリーガ
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
0
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
0
終了
8得点6
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
FCアウクスブルクFCアウクスブルクFCA
00000000
2
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
00000000
3
バイエルンバイエルンFCB
00000000
4
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
00000000
5
ボルシアMGボルシアMGBMG
00000000
6
フランクフルトフランクフルトSGE
00000000
7
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
00000000
8
FCケルンFCケルンKOE
00000000
9
SCフライブルクSCフライブルクSCF
00000000
10
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
00000000
11
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
00000000
12
1. FSV マインツ 051. FSV マインツ 05M05
00000000
13
パーダーボルンパーダーボルンSCP
00000000
14
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
00000000
15
シャルケ04シャルケ04S04
00000000
16
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
00000000
17
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
00000000
18
ブレーメンブレーメンSVW
00000000
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格

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