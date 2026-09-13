第78回エミー賞のテレビ放送・ネット配信

第78回エミー賞の模様がU-NEXTで独占配信される。

本記事ではエミー賞のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

エミー賞とは？

米国テレビ芸術科学アカデミーが毎年アメリカのテレビ業界で功績を残した番組に与えられるアワードであるエミー賞。映画のアカデミー賞と並ぶ米エンターテイメント界最高峰の栄誉とされ、その結果には毎年世界中から大きな注目が集まる。これまで『ゲーム・オブ・スローンズ』や『メディア王～華麗なる一族～』といった話題作が作品賞に輝いている。

第78回エミー賞｜放送概要

2026年度の第78回エミー賞は、日本時間9月15日（火）に開催予定で、U-NEXTでは昨年度に引き続き本アワードの授賞式およびレッドカーペットの様子を、米本国と同時に独占ライブ配信される。

日程・放送予定

※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

エミー賞のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信されるエミー賞は『U-NEXT』が独占生配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。