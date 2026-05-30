鶴屋怜vsグルレーのテレビ放送・ネット配信予定｜地上波中継はある？

総合格闘技イベント、UFCファイトナイト・マカオが5月30日(土)に開催。バンタム級の鶴屋怜がルイス・グルレーと対戦する。
鶴屋怜vsグルレーが行われるUFCファイトナイト・マカオのテレビ放送・ネット配信予定、地上波中継の有無を紹介する。
鶴屋怜vsグルレー｜概要
鶴屋怜は、「UFCファイトナイト・マカオ」でルイス・グルレー(アメリカ)と対戦する。
鶴屋怜は当初、メキシコのヘスス・アギラーとのフライ級マッチが予定されていたが、アギラーの負傷欠場によりルイス・グルレーとの対戦に変更された。階級もフライ級からバンタム級へ変更となったが、鶴屋怜にとってはUFC2勝目を狙う重要な一戦である。
グルレーはレスリングベースだが、打撃も強化している。前への圧力と手数で相手を押していくスタイルだ。
|鶴屋怜
|項目
|ルイス・グルレー
|10-1-0
|戦績
|11-3-0
|日本
|出身国
|アメリカ合衆国
|167.64cm
|身長
|165.1cm
|56.92kg
|体重
|56.69kg
|172.72cm
|リーチ
|162.56cm
|91.44cm
|レッグリーチ
|96.52cm
UFCファイトナイト・マカオ｜試合日程
『UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード』は、2026年5月30日(土)に中国・マカオのギャラクシー・アリーナで開催される。
プレリムは日本時間17:00開始予定、メインカードは日本時間20:00開始予定だ。
プレリムでは鶴屋怜が第4試合、メインカードでは朝倉海が第3試合に出場する。
|項目
|内容
|大会名
|UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード
|開催日
|2026年5月30日(土)
|開催地
|ギャラクシー・アリーナ(中国・マカオ)
|プレリム開始時間
|日本時間17:00予定
|メインカード開始時間
|日本時間20:00予定
|注目日本人選手
|朝倉海、鶴屋怜
対戦カード
メインカード(日本時間20:00開始予定)
|試合順
|階級
|対戦カード
|メインイベント
|バンタム級
|ソン・ヤドン vs デイヴソン・フィゲイレード
|セミメイン
|ライトヘビー級
|ジャン・ミンヤン vs アロンゾ・メニフィールド
|第4試合
|ヘビー級
|セルゲイ・パブロビッチ vs タリソン・テイシェイラ
|第3試合
|バンタム級
|朝倉海 vs キャメロン・スモザーマン
|第2試合
|ウェルター級
|ムスリム・サリコフ vs ジェイク・マシューズ
|第1試合
|フライ級
|アレックス・ペレス vs ス・ムダルジ
プレリム(日本時間17:00開始予定)
|試合順
|階級
|対戦カード
|第7試合
|ミドル級
|イ・イサク vs ルイス・フェリペ・ディアス
|第6試合
|ウェルター級
|ディン・モン vs ジョゼ・エンリケ
|第5試合
|バンタム級
|アオリ・チロン vs コーディ・ハドン
|第4試合
|バンタム級
|鶴屋怜 vs ルイス・グルレー
|第3試合
|女子ストロー級
|アンジェラ・ヒル vs ジャン・シャンナン
|第2試合
|フェザー級
|チュ・カンジェ vs ラモン・タヴェラス
|第1試合
|女子ストロー級
|ロマ・ルックブンミー vs ジャケリニ・アモリン
UFCファイトナイト・マカオ｜放送・配信予定
「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定している。
『U-NEXT』ではUFC全大会をライブ配信。月額見放題プランで視聴可能となっており、追加料金なしで視聴することができる。31日間無料トライアルにも対応している。
なお地上波、BS/CSを含め、テレビでの放送は予定されていない。
|大会
|テレビ放送
|ネット配信
|UFCファイトナイト・マカオ
|-
※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。
UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法
前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFCファイトナイト・マカオも見放題作品の対象となっている。
『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。