UFCファイトナイト・ラスベガス119の対戦カード・試合順

総合格闘技イベント、「UFCファイトナイト・ラスベガス119」が日本時間6月21日(日)に開催される。
朝倉海と鶴屋怜が出場するUFCファイトナイト・マカオの視聴方法について紹介する。
UFCファイトナイト・ラスベガス119の試合日程は？
『UFCファイトナイト・ラスベガス119』は、日本時間6月21(日)にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで開催される。
イベント開始は日本時間21日午前9時を予定。フライ級の堀口恭司が、マネル・ケイプと対戦する。
|項目
|内容
|大会名
|UFCファイトナイト・ラスベガス119
|開催日
|2026年6月21日(日)
|開催地
|UFC APEX（アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス）
|開始時間
|日本時間9:00予定
|注目日本人選手
|堀口恭司
対戦カード
|階級
|対戦カード
|フライ級
|マネル・ケイプ VS 堀口恭司
|ライトヘビー級
|イオン・クテラバ VS ナヴァホ・スターリング
|フェザー級
|#12 アンドレ・フィリ VS ヴィニシウス・オリヴェイラ
|フェザー級
|ハイダー・アミル VS クリスチャン・ロドリゲス
|フライ級
|アンドレ・リマ VS ケヴィン・ボルハス
|フェザー級
|メルシック・バグダサリアン VS ムルタザリ・マゴメドフ
|女子バンタム級
|ビア・メスキータ VS メリッサ・マリンズ
|フライ級
|アラン・ナシメント VS ミッチ・ラポーゾ
|フェザー級
|ガストン・ボラニョス VS マイケル・アズウェルJR.
|女子バンタム級
|カロル・ホザ VS #11 ルアナ・サントス
|ウェルター級
|リオン・シャバージアン VS レヴァン・チョケリ
|フェザー級
|シェイン・コリンズ VS オタリ・タンジロヴィ
UUFCファイトナイト・ラスベガス119｜放送・配信予定
「UFCファイトナイト・ラスベガス119」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定している。
|大会
|テレビ放送
|ネット配信
|UFCファイトナイト・マカオ
|-
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※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。
UFCファイトナイト・ラスベガス119のおすすめ視聴方法
前述の通り、UFCファイトナイト・ラスベガス119は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFCファイトナイト・マカオも見放題作品の対象となっている。
『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。