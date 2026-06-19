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UFC Fight Night Las Vegas 119U-NEXT
【堀口恭司出場予定】UFCファイトナイト・ラスベガス119はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験
Yuta Tokuma

UFCファイトナイト・ラスベガス119の対戦カード・試合順

「UFCファイトナイト・ラスベガス119」の対戦カード・試合順・視聴方法を紹介。

【6/21(日)】堀口恭司出場予定！
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U-NEXT

UFCファイトナイト・ラスベガス119はU-NEXTがライブ配信！

堀口恭司が出場予定！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

総合格闘技イベント、「UFCファイトナイト・ラスベガス119」が日本時間6月21日(日)に開催される。

【堀口恭司出場予定】UFCファイトナイト・ラスベガス119はU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

朝倉海と鶴屋怜が出場するUFCファイトナイト・マカオの視聴方法について紹介する。

UFCファイトナイト・ラスベガス119の試合日程は？

『UFCファイトナイト・ラスベガス119』は、日本時間6月21(日)にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで開催される。

イベント開始は日本時間21日午前9時を予定。フライ級の堀口恭司が、マネル・ケイプと対戦する。

項目内容
大会名UFCファイトナイト・ラスベガス119
開催日2026年6月21日(日)
開催地UFC APEX（アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス）
開始時間日本時間9:00予定
注目日本人選手堀口恭司

対戦カード

階級対戦カード
フライ級マネル・ケイプ VS 堀口恭司
ライトヘビー級イオン・クテラバ VS ナヴァホ・スターリング
フェザー級#12 アンドレ・フィリ VS ヴィニシウス・オリヴェイラ
フェザー級ハイダー・アミル VS クリスチャン・ロドリゲス
フライ級アンドレ・リマ VS ケヴィン・ボルハス
フェザー級メルシック・バグダサリアン VS ムルタザリ・マゴメドフ
女子バンタム級ビア・メスキータ VS メリッサ・マリンズ
フライ級アラン・ナシメント VS ミッチ・ラポーゾ
フェザー級ガストン・ボラニョス VS マイケル・アズウェルJR.
女子バンタム級カロル・ホザ VS #11 ルアナ・サントス
ウェルター級リオン・シャバージアン VS レヴァン・チョケリ
フェザー級シェイン・コリンズ VS オタリ・タンジロヴィ

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UUFCファイトナイト・ラスベガス119｜放送・配信予定

「UFCファイトナイト・ラスベガス119」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定している。

大会テレビ放送ネット配信
UFCファイトナイト・マカオ-

※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。

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UFCファイトナイト・ラスベガス119のおすすめ視聴方法

前述の通り、UFCファイトナイト・ラスベガス119は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFCファイトナイト・マカオも見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFCファイトナイト・ラスベガス119視聴するだけ

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。