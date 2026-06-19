UFCファイトナイト・ラスベガス119の対戦カード・試合順

総合格闘技イベント、「UFCファイトナイト・ラスベガス119」が日本時間6月21日(日)に開催される。

朝倉海と鶴屋怜が出場するUFCファイトナイト・マカオの視聴方法について紹介する。

UFCファイトナイト・ラスベガス119の試合日程は？

『UFCファイトナイト・ラスベガス119』は、日本時間6月21(日)にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで開催される。

イベント開始は日本時間21日午前9時を予定。フライ級の堀口恭司が、マネル・ケイプと対戦する。

項目 内容 大会名 UFCファイトナイト・ラスベガス119 開催日 2026年6月21日(日) 開催地 UFC APEX（アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス） 開始時間 日本時間9:00予定 注目日本人選手 堀口恭司

対戦カード

階級 対戦カード フライ級 マネル・ケイプ VS 堀口恭司 ライトヘビー級 イオン・クテラバ VS ナヴァホ・スターリング フェザー級 #12 アンドレ・フィリ VS ヴィニシウス・オリヴェイラ フェザー級 ハイダー・アミル VS クリスチャン・ロドリゲス フライ級 アンドレ・リマ VS ケヴィン・ボルハス フェザー級 メルシック・バグダサリアン VS ムルタザリ・マゴメドフ 女子バンタム級 ビア・メスキータ VS メリッサ・マリンズ フライ級 アラン・ナシメント VS ミッチ・ラポーゾ フェザー級 ガストン・ボラニョス VS マイケル・アズウェルJR. 女子バンタム級 カロル・ホザ VS #11 ルアナ・サントス ウェルター級 リオン・シャバージアン VS レヴァン・チョケリ フェザー級 シェイン・コリンズ VS オタリ・タンジロヴィ

UUFCファイトナイト・ラスベガス119｜放送・配信予定

「UFCファイトナイト・ラスベガス119」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定している。

大会 テレビ放送 ネット配信 UFCファイトナイト・マカオ - U-NEXT (31日間無料トライアルあり)

UFCファイトパス

※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。

UFCファイトナイト・ラスベガス119のおすすめ視聴方法

前述の通り、UFCファイトナイト・ラスベガス119は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFCファイトナイト・マカオも見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。