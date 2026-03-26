CL決勝点の谷川萌々子にバイエルンのエースFWも脱帽「ひどい時差ボケを抱えながら戻ってきたけど…」

バイエルン・ミュンヘンのペルニレ・ハーダーは、マンチェスター・ユナイテッド戦で決勝点を挙げた谷川萌々子を称賛した。ドイツ誌『キッカー』が伝えている。

バイエルンは25日、敵地で行われた女子チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグでマンチェスター・Uと対戦。バイエルンの谷川はベンチスタートとなり、マンチェスター・Uの宮澤ひなたは中盤で先発出場した。

開始直後、バイエルンはエースFW、デンマーク女子代表のハーダーのゴールで先制するも24分にPKで追いつかれると、60分から谷川が途中出場。71分、そのスルーパスに抜け出したハーダーがこの日2点目を決める。その後、再び追いつかれたバイエルンだが、84分に左サイドからのパスを受けた谷川は巧みなコントロールで相手をかわし、右足に持ち替えてゴール右隅へ流し込んで値千金の得点を挙げた。

2ゴールで先勝に大きく貢献したハーダーは試合後、「オープンな展開の試合だったが、相手の最終ラインの背後のスペースを突けた場面では、常に大きなチャンスを作ることができた。特に相手はプレス時に非常に高い位置を取っていたからね」とコメント。また、「母と父がここに来てくれている。オールド・トラッフォードで2ゴールなんて、小さい頃の自分には想像もできなかった。当時は女子チーム自体がなかったからね」とも語った。

ハーダーはさらに、日本女子代表として女子アジアカップを制した後にチームへ合流したばかりながら1ゴール1アシストと決定的な仕事を果たした谷川を称賛。「モモは素晴らしい才能の持ち主。彼女はひどい時差ボケを抱えながら戻ってきたが、すぐにチームにフィットして重要なゴールを決めてくれた」と評価すると、「私たちはとても相性が良いんだ」と、良好な関係性を強調した。