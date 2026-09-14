【UEFAネーションズリーグ】｜26-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

DMM×DAZNホーダイ
DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。
DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！
さらにいつでも解約が可能！
DAZN
DAZNが2026-27シーズンのラ・リーガを全試合ライブ配信！
日本人が所属するブンデスリーガ、リーグアン、UEFAネーションズリーグなど配信。
シーズン視聴なら年間プランがお得
U-NEXT
プレミアリーグ2026-27をU-NEXTで全試合独占配信！
ラ・リーガ、エールディヴィジも配信
「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要
特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！
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UEFAネーションズリーグ2026-27シーズンでは、欧州各国の代表チームがリーグ戦から決勝ラウンドまで熱戦を繰り広げる。
本記事では、UEFAネーションズリーグ2026-27シーズンの試合日程、キックオフ時間、対戦カードに加え、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
UEFAネーションズリーグの最新試合日程・放送/配信予定
※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトよりご確認ください。
UEFAネーションズリーグはどこで見られる？
DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)
DAZN (年間プランがおすすめ)
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
UEFAネーションズリーグのおすすめ視聴方法
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！
シーズンを通してリーグアンを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。