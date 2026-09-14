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UEFA Nations League DrawGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

【UEFAネーションズリーグ】｜26-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

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UEFAネーションズリーグの2026-27シーズン試合日程、キックオフ時間、対戦カードを紹介。試合のテレビ放送・ネット配信は？

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UEFAネーションズリーグ2026-27シーズンでは、欧州各国の代表チームがリーグ戦から決勝ラウンドまで熱戦を繰り広げる。

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本記事では、UEFAネーションズリーグ2026-27シーズンの試合日程、キックオフ時間、対戦カードに加え、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

UEFAネーションズリーグの最新試合日程・放送/配信予定

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ノルウェー 対 デンマーク
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ポルトガル 対 ウェールズ
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イタリア 対 ベルギー
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イングランド 対 スペイン
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チェコ 対 クロアチア
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デンマーク 対 ウェールズ
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ドイツ 対 ギリシャ
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ノルウェー 対 ポルトガル
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トルコ 対 イタリア
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ベルギー 対 フランス
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スペイン 対 クロアチア
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チェコ 対 イングランド
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ドイツ 対 セルビア
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ウェールズ 対 ノルウェー
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デンマーク 対 ポルトガル
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フランス 対 イタリア
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ベルギー 対 トルコ
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※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトよりご確認ください。

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【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

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シーズンを通してリーグアンを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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